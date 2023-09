OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les changements climatiques ont pour effet d'augmenter la fréquence et la gravité des feux de forêt dans tout le Canada, ce qui constitue une menace pour notre santé, notre économie et notre faune. Comme la saison des feux de forêt sans précédent que nous connaissons cette année se poursuit dans nombre de provinces et de territoires, le gouvernement du Canada continue de soutenir la population dans l'immédiat tout en renforçant la capacité de notre pays à s'adapter aux changements climatiques.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, de concert avec l'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada; l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles; l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et de Développement économique Canada pour les Prairies; et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a aujourd'hui annoncé que le gouvernement fédéral avait affecté jusqu'à maintenant plus de 65 millions de dollars à six ententes par le biais du fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, doté d'une enveloppe de 256 millions de dollars.

Étendues sur une ou plusieurs années, ces ententes conclues avec l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon permettront d'acheter de l'équipement spécialisé de lutte contre les feux de forêt (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle) afin de soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux au Canada.

En outre, les ministres ont annoncé que la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest avaient récemment signé des ententes avec le gouvernement fédéral pour se prévaloir de l'aide financière maximale offerte dans le cadre de ce programme, ce qui se traduira par des contributions fédérales sur cinq ans de plus de 28,5 millions de dollars pour les Territoires du Nord-Ouest et de 32 millions de dollars pour la Colombie-Britannique. Combinées aux fonds déjà versés cette année, ces ententes récemment élargies offriront à cette province et à ce territoire un soutien constant qui leur permettra de se doter de personnel et d'équipement de sauvetage.

Le programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement dispose d'une enveloppe de 256 millions de dollars sur une période de cinq ans (débutant en 2022-2023) pour soutenir les provinces et les territoires. Les six ententes décrites aujourd'hui sont les premières d'une longue série qui, en facilitant l'achat d'équipements de lutte contre les feux de forêt, renforcera les capacités et les compétences en matière de gestion des feux au pays, notamment la capacité de réagir à ceux-ci et de s'y préparer.

Ces ententes s'inscrivent dans le prolongement d'importantes mesures, dont la première phase du fonds de formation de pompiers à la lutte contre les feux de forêt, qui permettra de former jusqu'à 630 pompiers et 125 gardiens autochtones chargés de surveiller les feux et de mettre à l'essai le programme de formation de pompiers de bâtiments intitulé Responding to the Interface, en partenariat avec l'Association internationale des pompiers. Le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement à long terme dans l'exceptionnelle mission satellite GardeFeu . De plus, comme le souligne la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer les stratégies de résilience et le travail de préparation pour réduire les risques de catastrophes.

MM. Wilkinson, Sajjan, Boissonnault, Vandal et McLeod ainsi que Mme Hajdu ont également fait le point sur les mesures que le gouvernement du Canada a prises jusqu'à maintenant pour soutenir les collectivités qui sont touchées ou risquent d'être touchées par des feux de forêt et sur ce que ce dernier entend faire pour continuer d'aider les Canadiens à traverser la saison des feux de 2023 et des années à venir.

Également aujourd'hui, des représentants du gouvernement du Canada ont fait le point sur les prévisions pour le reste de la saison des feux 2023. Le Canada a mis à profit ses ressources substantielles d'un océan à l'autre pendant la présente saison des feux pour répondre aux défis considérables auxquels fait face la population canadienne. Selon les prévisions actuelles, l'activité des feux de forêt pourrait s'accroître dans le centre du Canada en septembre, depuis l'est de l'Alberta jusqu'au centre de l'Ontario. C'est en automne que l'occurrence de feux de forêt commence à diminuer sous l'effet de la baisse des températures pendant la nuit et d'une activité moins intense de la foudre. Les prévisions de temps chaud et sec pourraient cependant se traduire par l'apparition de nouveaux feux, et il est toujours possible que certains des grands feux en cours demeurent actifs tout le mois de septembre voire plus tard cet automne ou en hiver.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et ses alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral soutient la lutte contre les feux de forêt et combat les effets des changements climatiques tout en assurant la sécurité publique et en protégeant nos foyers, nos moyens de subsistance et nos vies.

Citations

« Tout au long de cette saison des feux de forêt, la pire qu'a connue le Canada, le gouvernement fédéral a tenu à soutenir les populations et les collectivités à risque. Comme des feux brûlent encore dans différentes régions, nous versons plus de 65 millions de dollars à nos homologues des territoires et des provinces pour l'achat d'équipement de sauvetage et la passation de contrats importants. Ces fonds permettent d'avoir plus de ressources matérielles et humaines sur le terrain pour combattre ces feux intenses et dangereux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Des communautés à travers le pays voient leur quotidien affecté par une saison des feux de forêt sans précédent. Notre gouvernement les a soutenues et continuera à les aider en ces temps difficiles. L'annonce d'aujourd'hui apportera un soutien essentiel aux provinces et aux territoires, aux pompiers et à l'ensemble de la communauté de gestion des urgences qui protègent vaillamment la santé et la sécurité des Canadiens depuis le début de la saison des feux de forêt. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans l'ensemble du pays, les communautés autochtones ont été touchées de façon disproportionnée par une saison des feux de forêt d'une durée et d'une gravité sans précédent, intensifiée par les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons annoncé un financement supplémentaire pour combattre les incendies, qui permettra notamment d'acheter du matériel et de poursuivre la lutte contre les feux de forêt. Le gouvernement fédéral accompagnera les Premières nations dans cette épreuve à chaque instant. Nous continuerons de travailler avec les dirigeants et de couvrir la totalité des coûts admissibles pour assurer le transport, l'hébergement, l'approvisionnement en nourriture et le bien-être mental des personnes évacuées. Et lorsque le dur travail de reconstruction commencera, nous serons là pour le soutenir également. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cette année, la saison des feux de forêt a été sans précédent et dévastatrice pour les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Des évacuations ont chamboulé la vie de dizaines de milliers de personnes, y compris dans bon nombre de communautés autochtones. Malgré tout, les Canadiens se serrent les coudes comme ils ont l'habitude de le faire. C'est dans notre ADN et c'est ce que nous continuerons de faire. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Les habitants du Nord sont résilients, et notre gouvernement continuera de les soutenir alors qu'ils continuent de faire face aux effets des changements climatiques. Cette annonce permettra aux Territoires du Nord-Ouest de disposer des ressources nécessaires pour lutter contre les feux de forêt et protéger ses communautés. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La saison des feux a été extrêmement difficile cette année pour les gens des Territoires du Nord-Ouest. Le soutien du gouvernement du Canada a aidé les secours locaux à protéger nos citoyens et nos villes et villages. À l'heure où de nombreux évacués commencent à rentrer chez eux, il est crucial que tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces pour soutenir la reconstruction et le rétablissement des Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est reconnaissant de pouvoir se prévaloir de la totalité de sa part théorique du fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement du gouvernement du Canada. La saison des feux sans précédent que nous connaissons a perturbé nos terres, nos milieux de vie et nos résidents comme jamais auparavant, et la situation ne s'est pas encore vraiment résorbée. Notre gouvernement est touché par tout le soutien qu'il a reçu du gouvernement du Canada et de ses partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux tout au long de cette saison. Cette aide généreuse a renforcé notre capacité de réagir et de nous préparer aux feux de forêt pendant la saison des feux la plus difficile de toute l'histoire de notre territoire. »

L'honorable Shane Thompson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministre des Affaires municipales et communautaires et ministre responsable de la jeunesse des Territoires du Nord-Ouest

« Trop de gens en Colombie-Britannique ont vu cette année leur vie chamboulée par les feux de forêt -parmi les plus dévastateurs de notre histoire. Certains ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance, et il faudra des années pour reconstruire. Dernièrement, la Colombie-Britannique a fait le plus gros investissement de son histoire dans la prévention des feux de forêt et dans sa capacité de lutte incendie, afin de mieux équiper son service de lutte contre les feux de forêt, qui est maintenant en activité toute l'année. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada. Le soutien supplémentaire qu'il nous accorde pour les équipements et fournitures si indispensables nous aide énormément à nous préparer aux prochaines saisons des feux. Il nous permettra d'améliorer les équipements, systèmes de distribution massive d'eau et infrastructures de camps de base afin que notre service de lutte contre les feux de forêt soit bien équipé pour faire face aux futurs feux de forêt et autres aléas naturels ».

L'honorable Bruce Ralston

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

Quelques faits

Les prévisions saisonnières en matière de feux de forêt sont établies en fonction des indices Météo-Forêt les plus récents et tiennent compte des conditions de sécheresse et des prévisions de température et de précipitations dérivées de deux ensembles de modèles climatiques connus sous le nom de Système de prévision interannuelle et saisonnière canadien (SPISCan), exploité par Environnement et Changement climatique Canada.

Des renseignements à jour sur les conditions relatives aux feux à l'échelle nationale sont fournis au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de Ressources naturelles Canada. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

au public en tout temps par le de Ressources naturelles Canada. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada, s'engage à apporter son soutien à tous ses partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca .

. Le Centre des opérations du gouvernement dirige, pour le compte du gouvernement du Canada, la coordination des interventions fédérales dans les situations d'urgence d'intérêt national et travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion d'urgence.

Le Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement dispose de 28 millions de dollars sur une période de cinq ans commençant en 2022-2023 pour former mille nouveaux pompiers à l'intérieur des communautés, de manière à réduire le risque posé par les feux de forêt et à renforcer les capacités des communautés.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement dispose de 28 millions de dollars sur une période de cinq ans commençant en 2022-2023 pour former mille nouveaux pompiers à l'intérieur des communautés, de manière à réduire le risque posé par les feux de forêt et à renforcer les capacités des communautés. Le Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement assume une partie des coûts des investissements des provinces et des territoires dans l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement assume une partie des coûts des investissements des provinces et des territoires dans l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation. Dans le cadre des accords annoncés aujourd'hui :

L' Alberta s'est procuré des équipements de lutte incendie supplémentaires, notamment des remorques de ravitaillement, des remorques d'allumage, des drones, de l'équipement de protection individuelle, des unités de distribution d'eau, des pompes à incendie et des tronçonneuses. Le coût total du projet, 2 266 500 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta .

s'est procuré des équipements de lutte incendie supplémentaires, notamment des remorques de ravitaillement, des remorques d'allumage, des drones, de l'équipement de protection individuelle, des unités de distribution d'eau, des pompes à incendie et des tronçonneuses. Le coût total du projet, 2 266 500 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' .

La Colombie-Britannique achètera des équipements, notamment des véhicules de flotte et des camions pour les pompiers, des véhicules tout-terrain, des infrastructures de camp de base, des systèmes de distribution massive d'eau, des dispositifs d'allumage aérien, des stations météorologiques, des pompes, du matériel de premiers soins et de sécurité pour les équipes. Le coût total du projet, 64 000 000 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique.



La Nouvelle-Écosse a acheté du matériel pour combattre les feux de forêt (outils d'extinction des feux de forêt, équipement de protection individuelle pour les premiers intervenants, radios pour ligne de feu, remorque de soutien à la lutte contre les feux de forêt, etc.) et a investi dans la formation à la gestion d'incidents. Le coût total du projet, 999 800 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse.



La Saskatchewan achètera des émetteurs-récepteurs portatifs, des asperseurs/gicleurs/brumisateurs et des tuyaux de protection, ainsi que des pompes et des ensembles à pompes de flottaison et de protection. Le coût total du projet, 4 699 000 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan .

achètera des émetteurs-récepteurs portatifs, des asperseurs/gicleurs/brumisateurs et des tuyaux de protection, ainsi que des pompes et des ensembles à pompes de flottaison et de protection. Le coût total du projet, 4 699 000 $, sera partagé également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la .

Les Territoires du Nord-Ouest achèteront de l'équipement (p. ex. matériel spécialisé de lutte contre les feux de forêt), passeront des contrats pour des services externes (p. ex. hélicoptères), aideront à offrir des formations et pourvoiront des postes importants pour la lutte incendie, entre autres en continuant d'embaucher après la fin de la saison des feux habituelle. Le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest consacrent respectivement à ce projet 28 800 000 $ et 9 602 412 $ pour un investissement total de 38 402 412 $.

9 602 412 $ pour un investissement total de 38 402 412 $.

Le Yukon achètera de l'équipement (pompes, tuyaux, radios, dispositifs de surveillance de la météo-forêt et du climat) et mettra à niveau des équipements d'avions et des systèmes d'alimentation en carburant. Le gouvernement du Canada et celui du Yukon consacrent respectivement à ce projet 556 421 $ et 185 474 $ pour un investissement total de 741 895 $.

achètera de l'équipement (pompes, tuyaux, radios, dispositifs de surveillance de la météo-forêt et du climat) et mettra à niveau des équipements d'avions et des systèmes d'alimentation en carburant. Le gouvernement du Canada et celui du consacrent respectivement à ce projet 556 185 474 $ pour un investissement total de 741 895 $. Le programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement est parfaitement en phase avec la Stratégie nationale d'adaptation , qui établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes de nature climatique, pour améliorer la santé, pour protéger la nature et la biodiversité, pour construire et entretenir des infrastructures résilientes ainsi que pour bâtir une économie forte et soutenir les travailleurs.

