La collaboration est essentielle à l'échelle mondiale pour garantir que les réseaux de télécommunications demeureront sécuritaires, résilients et innovants. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires internationaux dans le but de s'assurer que les Canadiens continueront d'avoir accès à des services de télécommunications sécuritaires et fiables, ainsi qu'aux plus récentes technologies sans fil.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que le Canada se joignait aux États-Unis, à l'Australie, à la République tchèque, à la Finlande, à la France, au Japon, à la République de Corée, à la Suède et au Royaume-Uni en adhérant à la Déclaration commune d'adoption des principes des technologies de la sixième génération (6G). Ces principes communs concernant la recherche et le développement des systèmes de communication sans fil de la 6G permettront de soutenir une connectivité ouverte, libre, mondiale, interopérable, fiable, résiliente et sûre.

Le gouvernement continuera de travailler avec les entreprises de télécommunications et ses partenaires pour améliorer la fiabilité des réseaux de télécommunications du Canada et pour s'assurer que les Canadiens ont accès aux plus récentes technologies en attendant que l'industrie des télécommunications développe la 6G dans les années qui viennent.

« Chaque jour, les Canadiens dépendent de la fiabilité et de la sécurité des services de télécommunications, que ce soit pour leur connectivité personnelle ou pour l'économie numérique. Notre gouvernement adhère à ces principes communs relatifs à la 6G afin que les Canadiens puissent continuer de bénéficier des plus récentes technologies sans fil. Nous nous réjouissons à l'avance de continuer à travailler en collaboration avec nos partenaires des autres pays et de l'industrie pour nous assurer que les communications sans fil demeurent sûres et fiables au Canada, et dans le monde entier. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

La 6G fait référence aux communications sans fil de la prochaine génération, soit celle qui viendra après la 5G. Les technologies de cette prochaine génération seront beaucoup plus rapides que les technologies actuelles, et elles devront aussi soutenir les nombreuses nouvelles applications nécessaires à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée, pour ne nommer que ces innovations.

L'adhésion du Canada aux principes communs concernant la 6G s'appuie sur les efforts déjà en cours dans le cadre du programme de fiabilité des réseaux de télécommunications, qui prévoit un ensemble de mesures pour améliorer la fiabilité des télécommunications et mieux protéger les Canadiens.

aux principes communs concernant la 6G s'appuie sur les efforts déjà en cours dans le cadre du programme de fiabilité des réseaux de télécommunications, qui prévoit un ensemble de mesures pour améliorer la fiabilité des télécommunications et mieux protéger les Canadiens. Les principes communs concernant la 6G s'appuient aussi sur la collaboration internationale du Canada dans le cadre de la Coalition mondiale sur les télécommunications, de la proposition de Prague sur la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications (anglais) et des principes du RAN ouvert (anglais) publiés par le Royaume-Uni, auxquels le Canada a adhéré en 2022.

dans le cadre de la Coalition mondiale sur les télécommunications, de la proposition de sur la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications (anglais) et des principes du RAN ouvert (anglais) publiés par le Royaume-Uni, auxquels le a adhéré en 2022. Promouvoir la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications est important pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau, et pour soutenir l'innovation et la concurrence dans l'industrie des télécommunications.

