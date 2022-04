La Déclaration met de l'avant une vision commune favorisant l'ouverture, la fiabilité et la sécurité d'Internet, au profit de tous

OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Internet est à la base de l'économie mondiale. Il nous permet de rester en contact avec nos collègues, nos amis et nos proches. C'est également un puissant moteur d'innovation, d'entrepreneuriat, de libre expression et de changement social pour les citoyens de toute la planète. Or, au cours des dernières années, des malfaiteurs ont mis Internet en péril en cherchant à miner ses avantages et à causer du tort. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer une proposition favorisant l'ouverture, la fiabilité, l'interopérabilité et la sécurité d'Internet, au profit de l'ensemble de la population canadienne.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que le Canada se joignait à des partenaires de confiance pour adhérer à la Déclaration sur l'avenir d'Internet (anglais seulement). En signant la Déclaration, le Canada s'engage à travailler avec des partenaires aux vues similaires pour proclamer et promouvoir une vision commune favorisant l'ouverture, la fiabilité et la sécurité d'Internet, l'adoption de valeurs démocratiques, et le respect des droits de la personne.

Les partenaires ayant adhéré à la Déclaration invitent d'autres pays partageant cette même vision à se joindre à eux pour travailler de concert, avec des membres de la société civile et d'autres parties intéressées, à déterminer les principes qui guideront l'avenir d'Internet à l'échelle mondiale.

Au cours des prochains mois, le Canada poursuivra le dialogue avec ses partenaires en vue de la concrétisation des principes de la Déclaration.

Citations

« Les Canadiens dépendent d'Internet pour travailler, rester en contact avec leurs proches, accéder à des services de santé et d'éducation, et bien plus encore. Il s'agit d'un outil puissant qui est essentiel à notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage, aux côtés de ses alliés, à favoriser l'ouverture, la fiabilité, l'interopérabilité et la sécurité d'Internet. Nous avons hâte de poursuivre cet important dialogue en vue de l'établissement d'un monde branché, axé sur la démocratie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le Canada se joint à une diversité de pays et de partenaires de partout dans le monde pour adhérer à la Déclaration sur l'avenir d'Internet.

se joint à une diversité de pays et de partenaires de partout dans le monde pour adhérer à la Déclaration sur l'avenir d'Internet. La Déclaration poursuit les mêmes objectifs que la Charte canadienne du numérique, notamment en ce qui a trait aux principes en matière d'accès universel, de données numériques pour le bien commun et de démocratie solide.

