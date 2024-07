HALIFAX, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - De nos maisons à nos entreprises en passant par nos lieux de travail, l'électricité alimente nos vies et notre économie. La construction d'un réseau électrique propre, fiable et abordable est un objectif économique et environnemental crucial. Le secteur privé juge de plus en plus prioritaire d'avoir accès à une électricité propre pour rester concurrentiel et saisir les nouvelles possibilités économiques, notamment dans les secteurs émergents et en croissance de l'hydrogène et des minéraux critiques. De plus, l'économie s'électrifie rapidement à mesure que les consommateurs adoptent les thermopompes électriques et les véhicules électriques et que l'industrie embrasse l'électricité propre en vue de devenir carboneutre.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'électricité propre réalisés en partenariat avec des groupes autochtones dans le but d'offrir une énergie fiable et abordable ainsi que de créer de bons emplois, tout en faisant progresser les objectifs du pays en matière de climat.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé des investissements totalisant plus de 192 millions de dollars pour six projets d'électricité propre en Nouvelle-Écosse, menés dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ÉRITE) et du Programme d'avant-projet de l'électricité de Ressources naturelles Canada, qui aideront à réduire les factures d'énergie dans la province. Ce montant comprend ce qui suit :

117,6 millions de dollars à Nova Scotia Power Inc. pour l'installation de trois systèmes de stockage d'énergie par batteries de 50 mégawatts (MW)/200 mégawattheures (MWh) à Bridgewater , Spider Lake et White Rock , en Nouvelle-Écosse, et pour d'autres mises à niveau du réseau afin de favoriser le remplacement du charbon par la production éolienne dans la province. Ce montant comprend un financement du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification ainsi que du Programme d'avant-projet de l'électricité, qui appuie en particulier les activités d'avant-projet telles que les travaux d'étude de site, de planification de l'intégration au réseau et de mobilisation des parties prenantes. Ces fonds s'ajoutent au financement annoncé par la Banque de l'infrastructure du Canada en février 2024.





, Spider Lake et , en Nouvelle-Écosse, et pour d'autres mises à niveau du réseau afin de favoriser le remplacement du charbon par la production éolienne dans la province. Ce montant comprend un financement du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification ainsi que du Programme d'avant-projet de l'électricité, qui appuie en particulier les activités d'avant-projet telles que les travaux d'étude de site, de planification de l'intégration au réseau et de mobilisation des parties prenantes. Ces fonds s'ajoutent au financement annoncé par la Banque de l'infrastructure du en février 2024. 25 millions de dollars au Benjamins Mill Wind Limited Partnership pour le déploiement d'un projet éolien de 33,6 MW près de Windsor , en Nouvelle-Écosse, réalisé en partenariat avec Natural Forces Developments et la Wskijnu'k Mtmo'taqnuow Agency (WMA), une société incorporée détenue en propriété exclusive par les 13 bandes mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.





, en Nouvelle-Écosse, réalisé en partenariat avec Natural Forces Developments et la Wskijnu'k Mtmo'taqnuow Agency (WMA), une société incorporée détenue en propriété exclusive par les 13 bandes mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. 25 millions de dollars au Higgins Mountain Wind Farm Limited Partnership pour le déploiement d'un projet éolien de 100 MW sur le mont Higgins, en Nouvelle-Écosse, réalisé en partenariat avec Elemental Energy Renewables Inc., la Première Nation de Sipekne'katik et Stevens Wind.





25 millions de dollars au Wedgeport Wind Farm Limited Partnership pour le déploiement d'un projet éolien de 84 MW dans la municipalité du district d'Argyle, en Nouvelle-Écosse, réalisé en partenariat avec Elemental Energy Renewables Inc., la Première Nation de Sipekne'katik et Stevens Wind.

Ces investissements appuient les engagements fédéraux et provinciaux visant à répondre aux besoins émergents en matière d'énergie et à mener la transition vers une alimentation électrique carboneutre, en plus de montrer la volonté du gouvernement du Canada à soutenir les technologies d'énergie propres exploitées en partenariat avec des groupes autochtones qui créent de bons emplois, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et contribuent à la lutte contre les changements climatiques.

L'annonce d'aujourd'hui repose également sur la collaboration établie grâce à la Table régionale sur l'énergie et les ressources Canada-Nouvelle-Écosse (table régionale), qui a publié aujourd'hui le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Nouvelle-Écosse (le Cadre de collaboration). Ce cadre mentionne six domaines de possibilités économiques à saisir dans la province en vue d'un avenir carboneutre. L'un d'eux est l'électricité propre. Les cinq autres sont les minéraux critiques, l'hydrogène, les énergies renouvelables marines, la gestion du carbone et la bioéconomie forestière.

Cette collaboration découle de l'Énoncé de politique conjoint sur le développement et le transport d'une électricité propre, fiable et abordable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, signé par les deux provinces et le gouvernement fédéral en octobre 2023. Cet énoncé engage les parties à travailler activement ensemble pour veiller à la création de réseaux électriques abordables, fiables et propres qui satisferont aux exigences du Règlement sur l'électricité propre à venir.

Ce financement du gouvernement fédéral augmentera l'approvisionnement en électricité propre, fiable et abordable, en plus de faire croître la capacité du réseau à économiser l'énergie et à en stocker pour une utilisation ultérieure. Des investissements comme ceux-ci créeront de bons emplois locaux dans toute la chaîne de valeur de l'électricité, c'est-à-dire de l'installation et de l'entretien jusqu'à l'exploitation et à la planification des utilisations finales. Pour le Canada atlantique, ces investissements permettront également d'exploiter les énormes possibilités économiques que représente l'énergie propre maintenant et pour les générations futures.

Citations

« L'électricité propre offre une occasion de stimuler la croissance économique et de créer des emplois tout en diminuant les coûts de l'énergie pour les Néo-Écossais. Les travaux novateurs réalisés en Nouvelle-Écosse sont un excellent exemple de la façon dont des entreprises locales créent, grâce à la recherche et à la collaboration, des réseaux énergétiques propres, fiables et abordables qui réduisent les émissions et renforcent l'économie de collectivités partout au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Wskijnu'k Mtmo'taqnuow Agency (WMA) est fière de s'associer à Natural Forces et au gouvernement du Canada dans le cadre du projet éolien Benjamins Mill pour faire progresser les projets d'énergie propre en Nouvelle-Écosse. En plus de favoriser la croissance économique et la création d'emplois locaux, cet investissement contribue à un avenir durable. La vision de la WMA est de façonner un avenir plus brillant et plus durable pour nos communautés en établissant des partenariats et en saisissant les débouchés économiques, comme les initiatives importantes liées aux énergies renouvelables. Ensemble, nous bâtissons un réseau énergétique plus propre, plus fiable et plus abordable qui bénéficiera aux générations futures. »

Crystal Nicholas

PDG par intérim de la Wskijnu'k Mtmo'taqnuow Agency et directrice pour le compte du Benjamins Mill Wind Limited Partnership

« Les projets de parcs éoliens de Higgins Mountain et de Wedgeport sont en voie d'aider la Nouvelle-Écosse à atteindre son objectif de réduire les gaz à effet de serre de 53 %, le but étant d'augmenter la production d'énergie renouvelable afin qu'elle représente 80 % de l'approvisionnement total disponible dans la province d'ici 2030. Les subventions attribuées dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada aux projets d'approvisionnement à base tarifaire de la Nouvelle-Écosse contribueront à fournir de nouvelles sources d'électricité renouvelable à un coût inférieur au coût moyen actuel de l'électricité, ce qui se traduira par des économies estimées à 100 millions de dollars par an sur une période de 25 ans. Ces économies profiteront à tous les contribuables de la province. Elemental Energy, qui jouit d'un partenariat avec la Première Nation de Sipekne'katik et Stevens Wind, est fière de soutenir le plan de la Nouvelle-Écosse visant à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en fournissant de l'électricité propre, abordable et renouvelable au profit de tous les Néo-Écossais. »

Jamie Houssian

PDG, Elemental Energy

Faits en bref

Le financement fédéral de ces projets provient du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ÉRITE) du gouvernement du Canada . Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à réduire considérablement les émissions et à créer des emplois durables par le soutien continu de la modernisation des réseaux, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du Canada .

. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à réduire considérablement les émissions et à créer des emplois durables par le soutien continu de la modernisation des réseaux, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du . Depuis 2021, les responsables du programme ÉRITE ont approuvé le financement de 71 projets, ce qui a permis le déploiement d'environ 2 700 mégawatts de nouvelle puissance génératrice renouvelable, ce qui éliminera plus de 3,5 mégatonnes d'éq. CO 2 par année au Canada .

par année au . De ces projets, 43 seront chapeautés par des propriétaires autochtones, ce qui représente plus de 826 millions de dollars en contributions de programme et environ 15 800 emplois-années.

Le financement destiné à des activités préalables à la réalisation de projets dans la filière batteries provient du Programme d'avant-projet de l'électricité de Ressources naturelles Canada , un programme de 250 millions de dollars qui appuie les activités préalables aux projets d'électricité propre ayant une importance régionale et nationale.

, un programme de 250 millions de dollars qui appuie les activités préalables aux projets d'électricité propre ayant une importance régionale et nationale. Les tables régionales sont des partenariats mixtes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution de parties prenantes clés, visent à déterminer les priorités économiques communes et à accélérer leur réalisation, pour un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Des tables régionales ont été mises sur pied dans dix provinces et territoires : en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- Labrador ) ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon .

, en et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- ) ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, au et au . Un autre type de collaboration a été établie avec l' Alberta , soit un groupe de travail au niveau des sous-ministres provinciaux et fédéraux. Des discussions sont en cours avec le Québec.

Liens pertinents



Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]