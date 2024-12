SAULT STE. MARIE, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada s'est engagée à permettre à diverses voix de s'exprimer de façon à s'assurer que leurs expériences et leurs perspectives sont mieux représentées grâce à la promotion et à la mise en valeur des cultures, des histoires et des langues autochtones.

Aujourd'hui, M. Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés et député de Sault Ste. Marie, a annoncé l'octroi de 177 000 dollars à la Première Nation de Garden River, à la Première Nation de Mississauga et à la Première Nation de Thessalon pour des projets de collecte de connaissances liés à la présentation de l'histoire autochtone du lieu historique national du Fort-St. Joseph, en vue d'appuyer l'inclusion et la représentation de récits autochtones authentiques au lieu historique.

Trois accords de contribution distincts fournissent un soutien à chacune des Premières Nations pour lui permettre de mener des recherches aux Archives nationales, d'interviewer des aînés et d'inventorier les pièces archéologiques de la collection du fort St. Joseph. Le résultat de ce travail de recherche collectif sera communiqué au lieu historique national du Fort-St. Joseph afin que celui-ci porte les voix des Premières Nations à l'avant-plan de ses expériences de visite.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les relations avec les partenaires autochtones et à offrir aux peuples autochtones des moyens de faire connaître leurs cultures, leurs histoires et leurs points de vue. Les endroits administrés par Parcs Canada appuient la mise en valeur de perspectives diverses, variées et parfois complexes, y compris les périodes difficiles de notre passé. Ce financement appuiera l'engagement de Parcs Canada à veiller à ce que l'histoire et les opinions des peuples autochtones soient intégrés dans les programmes et les expériences au lieu historique national du Fort-St. Joseph.

En communiquant ces récits à la population canadienne, nous espérons favoriser une meilleure compréhension et susciter des discussions sur les histoires, les cultures et les réalités de l'histoire du Canada.

Citations

« Fort St. Joseph symbolise les liens commerciaux et militaires qui existaient entre les Britanniques et les peuples autochtones de la région de l'ouest des Grands Lacs, de la fin de la guerre de l'Indépendance jusqu'à la guerre de 1812. Le site recèle un amalgame extraordinaire de ressources archéologiques qui laissent entrevoir en partie l'organisation complexe de la vie militaire, domestique et commerciale, tant des Autochtones que des Européens. Ce financement aidera à garantir que les récits des communautés autochtones locales soient mieux mis en valeur auprès des visiteurs du fort St. Joseph. »

Terry Sheehan

Secrétaire parlementaire du ministre du Travail et Aînés et député de Sault Ste. Marie

« La Première Nation de Mississauga considère que la collaboration dans le cadre de ce projet est importante. L'histoire mississauga devrait être racontée par le peuple mississauga et nos contributions à la nation devraient être reconnues comme telles. En tant que signataires originaux du traité du fort St. Joseph, nous sommes reconnaissants au personnel du fort St. Joseph d'adopter une nouvelle approche collaborative à l'égard de notre nation pour faire connaître notre histoire et nos récits. Nous espérons que cette nouvelle approche sera un exemple de ce qui pourrait être accompli en travaillant avec les Premières Nations à l'avenir. »

Chef Brent Niganobe

Première Nation de Mississauga

« J'accueille favorablement l'idée de collaborer avec la Première Nation de Garden River, Parcs Canada et le lieu historique national du Fort-St. Joseph. Je félicite Parcs Canada et nos députés locaux d'avoir choisi d'inclure les Premières Nations dans leurs discussions et leurs événements, car cette démarche est conforme à l'appel à l'action 79 de la Commission de vérité et réconciliation. Cet "appel à l'action" met au défi les institutions établies depuis longtemps d'élaborer un cadre se rapportant au patrimoine canadien et à la commémoration, en reconnaissant les contributions des peuples autochtones à l'histoire du Canada. »

Ogimaa (chef) Karen Bell

Première Nation de Garden River

« Au nom des membres de la Première Nation de Thessalon, nous acceptons avec gratitude ce partenariat avec Parcs Canada pour créer un dialogue véritable avec nos gardiens du savoir. Cela profitera énormément à notre communauté en reconnaissant nos territoires traditionnels et l'importance du rôle de nos anciens combattants autochtones. Nous nous réjouissons à la perspective des efforts de vérité et de réconciliation entre le gouvernement et notre Première Nation. Miigwech. »

Chef Joseph Wabigwan

Première Nation de Thessalon

Les faits en bref

Ces accords de contribution appuient l'appel à l'action 79 de la Commission de vérité et réconciliation.

Les contributions appuient la mise en valeur des perspectives des Premières Nations au fort St. Joseph au moyen de produits d'expérience de visite comme des expositions, des programmes quotidiens et du matériel de sensibilisation.

Autrefois le fort le plus à l'ouest du Haut-Canada, le fort St. Joseph est maintenant un amalgame fascinant de vestiges historiques.

De 1796 à peu après la guerre de 1812, fort St. Joseph, l'avant-poste britannique le plus à l'ouest de l'Amérique du Nord, était une communauté florissante de soldats, de commerçants de fourrures, de représentants du gouvernement et d'Autochtones.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]