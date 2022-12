VANCOUVER, BC, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports pour atteindre nos objectifs climatiques tout en créant de bons emplois et en faisant baisser les factures d'énergie des Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les gens de tous les coins du pays d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE).

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a fait le point sur le travail accompli par son gouvernement pour aménager des infrastructures de recharge fiables pour les électromobilistes canadiens et sur l'installation de 84 500 bornes de recharge à la grandeur du pays.

Pour accélérer le déploiement des bornes de recharge pour VE, à compter de janvier 2023, le gouvernement du Canada invitera des organisations autochtones et des organismes d'exécution à présenter des demandes de financement. Ce financement proviendra notamment du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ), récemment recapitalisé.

Le PIVEZ a reçu 400 millions de dollars dans le budget de 2022 pour continuer d'installer des bornes de recharge dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, d'un océan à l'autre. À ce financement s'ajoutent 500 millions de dollars pour l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada annoncée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, qui accélérera l'aménagement d'infrastructures pour véhicules à émission zéro (VEZ) à grande échelle et stimulera le marché pour les investissements privés.

Depuis 2016, le Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les VEZ plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Le gouvernement fédéral a approuvé des dépenses pour soutenir l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge jusqu'à présent. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, les progrès accomplis aujourd'hui aident le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Les véhicules à émission zéro aident les Canadiens à réduire leurs émissions et à économiser sur le carburant tout en créant des emplois durables dans toute la chaîne d'approvisionnement. En janvier 2023, le gouvernement du Canada acceptera de nouvelles demandes de financement d'infrastructures pour VEZ. En investissant dans ces véhicules, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »



Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, plus de 34 500 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre d'ici 2027.

Le budget 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada, et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

Le Canada compte actuellement 19 227 bornes de recharge accessibles au public dans 8 249 stations de recharge partout au pays.

compte actuellement 19 227 bornes de recharge accessibles au public dans 8 249 stations de recharge partout au pays. À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

