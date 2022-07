OTTAWA, ON, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le gouvernement du Canada accepte les demandes de nouveaux projets dans le cadre du volet des projets de petite envergure du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

« Tous les Canadiens, qu'ils vivent dans une ville densément peuplée ou dans une région rurale du Canada, méritent d'avoir accès à la nature. Celle-ci présente des avantages évidents pour notre bien-être et nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Grâce au Fonds pour les infrastructures naturelles, nous bâtissons des collectivités plus résilientes tout en améliorant la santé de notre planète », a indiqué l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le FIN, doté de 200 millions de dollars, vise à sensibiliser les collectivités à la valeur des infrastructures naturelles. Il offrira des avantages notables aux collectivités de tout le Canada en améliorant l'accès à la nature, en favorisant la propreté de l'air et de l'eau, en protégeant et en préservant la biodiversité et les habitats fauniques et en atténuant les émissions de carbone.

Ce programme de financement est essentiel aux efforts continus du gouvernement du Canada en vue de bâtir un avenir plus sain et plus inclusif pour tous. Les investissements dans les infrastructures naturelles permettront de réduire les émissions, de créer de bons emplois et de relever les défis liés au climat auxquels les collectivités sont confrontées partout au pays.

Les municipalités, les administrations locales, les provinces ou les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres candidats admissibles en dehors du secteur privé, peuvent solliciter jusqu'à un million de dollars de financement fédéral pour restaurer et améliorer des infrastructures naturelles telles que les forêts urbaines, les arbres dans les rues, les milieux humides, les digues vivantes, les rigoles de drainage biologique et la restauration des côtes naturalisées.

Faits en bref

Les infrastructures naturelles utilisent des caractéristiques et des matériaux d'écosystème préservés, restaurés ou améliorés (p. ex. l'eau, les espèces végétales indigènes, le sable et la pierre, etc.) pour fournir des services communautaires et des résultats d'infrastructures bénéfiques. Les infrastructures naturelles peuvent être d'origine naturelle ou conçues en utilisant exclusivement des caractéristiques et des matériaux écosystémiques.

utilisent des caractéristiques et des matériaux d'écosystème préservés, restaurés ou améliorés (p. ex. l'eau, les espèces végétales indigènes, le sable et la pierre, etc.) pour fournir des services communautaires et des résultats d'infrastructures bénéfiques. Les infrastructures naturelles peuvent être d'origine naturelle ou conçues en utilisant exclusivement des caractéristiques et des matériaux écosystémiques. Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructures grises pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et l'utilisation des processus écosystémiques.

intègrent des éléments d'infrastructures grises pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et l'utilisation des processus écosystémiques. Le volet des projets de petite envergure du Fonds pour les infrastructures naturelles appuiera de nouveaux projets dont les coûts admissibles totaux se situent entre trente mille et trois millions de dollars.

Les candidats intéressés peuvent visiter https://www.infrastructure.gc.ca/nif-fin/applicant-guide-demandeur-fra.html pour consulter le Guide du demandeur pour le volet des projets de petite envergure du Fonds pour les infrastructures naturelles.

Un minimum de dix pour cent du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Des discussions sont en cours entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant la mise en œuvre de ce programme au Québec, conformément au cadre législatif québécois.

