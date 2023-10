Ce projet de loi achèvera la création de la réserve de parc national Akami-Uapishkᵁ - KakKasuak - Monts Mealy et de l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga, et actualisera officiellement les limites de sept parcs nationaux et d'une réserve de parc national.

OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Les parcs nationaux du Canada sont les joyaux de la Couronne dans un pays doté de paysages naturels à couper le souffle. Mais ce réseau d'aires protégées au Canada joue également un rôle important en aidant à faire face aux effets des changements climatiques, en assurant la protection et la restauration de la santé et de la résilience des écosystèmes et en contribuant à la survie et au rétablissement des espèces en péril.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé le dépôt d'un projet de loi qui augmentera la quantité de terres protégées en vertu de la législation de Parcs Canada.

Le projet de loi achèvera la création de la réserve de parc national Akami-Uapishkᵁ - KakKasuak - Monts Mealy au Labrador, tout en autorisant et en réglementant les activités traditionnelles d'utilisation des terres dans cette réserve de parc national, et achèvera la création de l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga au Nunavut, au terme de son plan de gestion provisoire. Elle actualisera également officiellement les limites de sept parcs nationaux et d'une réserve de parc national, afin d'inclure les terres ajoutées aux parcs nationaux au cours des dernières décennies, depuis les dunes emblématiques le long de l'Atlantique jusqu'à l'une des îles les plus septentrionales du Canada et des prairies d'importance écologique.

Bien que ces terres soient déjà gérées par Parcs Canada, ce projet de loi garantira leur ajout à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et le fait qu'elles puissent bénéficier de toutes les protections prévues par ces lois et leurs règlements connexes. Au total, cela représentera une augmentation de 12 085 851 hectares protégés par ces lois, soit une masse terrestre légèrement inférieure à la superficie combinée du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Ce projet de loi comprend également six modifications qui permettront d'adapter la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur le parc urbain national de la Rouge à l'environnement législatif moderne et de renforcer les outils utilisés pour exploiter et gérer le réseau d'aires protégées de Parcs Canada.

« Nous garantissons des protections plus solides pour certains des paysages les plus emblématiques du Canada. Avec l'augmentation des effets des changements climatiques et de la perte de biodiversité, il est plus important que jamais de veiller à ce que ces terres puissent bénéficier du niveau de protection le plus élevé. Le dépôt de ce projet de loi est une étape cruciale pour que Parcs Canada dispose, avec ses partenaires, de l'autorité et des outils nécessaires pour protéger ces terres pour les générations actuelles et futures. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La création de l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga est un élément clé de la préservation de l'environnement naturel du Canada et de la faune dont les Inuits dépendent pour assurer la continuité de leur culture, en veillant à ce que les droits des Inuits soient respectés et à ce que les activités traditionnelles se poursuivent. Cette création est également essentielle à la cogestion de la région, qui représente une zone naturelle et culturelle d'importance internationale, au profit des générations actuelles et futures d'Inuits et de l'ensemble de la population canadienne. »

Olayuk Akesuk,

Président, Qikiqtani Inuit Association

La Loi sur les parcs nationaux du Canada , la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada , et la Loi sur le parc urbain national de la Rouge sont des lois fédérales canadiennes qui régissent la création et la protection des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation. Pour qu'un parc national ou une aire marine nationale de conservation soit pleinement protégé par une législation applicable dans le cadre du système juridique canadien, il faut qu'il soit adopté en vertu de ces lois.

, la , et la sont des lois fédérales canadiennes qui régissent la création et la protection des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation. Pour qu'un parc national ou une aire marine nationale de conservation soit pleinement protégé par une législation applicable dans le cadre du système juridique canadien, il faut qu'il soit adopté en vertu de ces lois. La réserve de parc national Akami-Uapishkᵁ - KakKasuak - Monts Mealy protège un exemple d'importance nationale de la région naturelle boréale de la côte Est. Les paysages de cette région naturelle exceptionnelle revêtent une grande importance culturelle pour les populations autochtones du Labrador . L'une des caractéristiques de ce parc national est le partage des responsabilités en matière de gestion, d'intendance et de planification avec les partenaires autochtones.

. L'une des caractéristiques de ce parc national est le partage des responsabilités en matière de gestion, d'intendance et de planification avec les partenaires autochtones. L'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga est le « moteur écologique » d'une grande partie de l'écosystème marin de l'est de l'Arctique canadien. Il s'agit de l'une des zones écologiques les plus importantes au monde; on considère qu'elle est au cœur de l'existence des Inuits de l'Extrême-Arctique. Avec environ 108 000 km2, l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga représente près de 1,9 % de la superficie des aires marines protégées du Canada .

