OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a conclu une entente de principe avec l'Association des juristes de Justice (AJJ) pour le groupe Praticien du droit (LP). Une fois ratifiée, l'entente s'appliquera à environ 3 200 membres dans l'ensemble du pays. Les membres du groupe LP soutiennent les services fédéraux grâce à l'application de leur connaissance approfondie du droit et de sa pratique.

L'entente de principe de 4 ans, qui expirera le 9 mai 2026, prévoit des augmentations économiques générales qui suivent le modèle établi dans la fonction publique fédérale, ainsi que d'autres améliorations pour les fonctionnaires, dont l'harmonisation des salaires pour l'ensemble du groupe, une indemnité ponctuelle de 2 500 $ et un nouveau congé pour pratiques autochtones traditionnelles.

À ce jour, le gouvernement du Canada a conclu des ententes avec 17 unités de négociation représentant environ 80 % de la population de l'administration publique centrale visée par les négociations collectives.

Citation

« Les fonctionnaires travaillent fort pour offrir des services aux Canadiennes et Canadiens, et nous travaillons assidûment à la table de négociation afin de leur obtenir des résultats positifs. Les deux parties sont arrivées à la table prêtes à se concentrer sur les priorités clés, ce qui a donné lieu à une entente équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Nous poursuivons les négociations aux autres tables de négociation actives et nous sommes déterminés à obtenir des résultats positifs semblables. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

En tant qu'employeur, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a débuté les négociations avec l'Association des juristes de Justice (AJJ) en décembre 2023 en vue de conclure une nouvelle convention collective pour le groupe Praticien du droit (LP). Le 9 février 2024, une entente de principe a été conclue.

Le groupe Praticien du droit est constitué de postes qui sont principalement liés à l'application d'une connaissance approfondie du droit et de sa pratique à l'exécution de fonctions juridiques.

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias) : Ronny Al-Nosir, Attaché de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 613-408-8294; Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]