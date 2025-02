OTTAWA, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a présenté des mesures visant à renforcer davantage la sécurité à la frontière. Ces mesures s'ajoutent au Plan frontalier de 1,3 milliard de dollars annoncé par le gouvernement du Canada en décembre.

Voici, entre autres, les nouvelles mesures :

La nomination d'un tsar du fentanyl, qui communiquera avec les homologues américains et qui permettra d'améliorer la collaboration et l'efficacité opérationnelles dans le cadre de la lutte contre le fentanyl, en vue d'améliorer les outils d'application de la loi visant à lutter contre le crime organisé au Canada.





L'inscription des cartels du crime organisé ayant un impact au Canada sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel . La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur les activités criminelles menées par les entités qui menacent la sûreté et la sécurité des Canadiens. L'inscription sur la liste est un outil important qui appuiera les enquêtes criminelles et renforcera la capacité de la GRC à prévenir et à perturber les activités des cartels.





. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur les activités criminelles menées par les entités qui menacent la sûreté et la sécurité des Canadiens. L'inscription sur la liste est un outil important qui appuiera les enquêtes criminelles et renforcera la capacité de la GRC à prévenir et à perturber les activités des cartels. Le Canada lance la force de frappe conjointe canado-américaine pour lutter contre le crime organisé, le fentanyl et le blanchiment d'argent.





lance la force de frappe conjointe canado-américaine pour lutter contre le crime organisé, le fentanyl et le blanchiment d'argent. Le premier ministre a signé une nouvelle directive en matière de renseignement sur le crime organisé et le fentanyl, qui sera appuyée par l'investissement de 200 millions de dollars du Canada dans une nouvelle capacité visant à permettre à Sécurité publique Canada et au Centre de la sécurité des télécommunications de recueillir des renseignements sur le crime organisé transnational et de les transmettre à nos partenaires américains et aux forces de l'ordre à l'échelle du continent.





La surveillance de la frontière sera assurée en tout temps, et les forces de l'ordre et les forces civiles seront mobilisées au moyen d'équipement nouveau et modernisé. Près de 10 000 membres du personnel de première ligne s'efforcent de protéger la frontière.

Ces mesures contribuent au Plan frontalier du Canada, qui, grâce à son investissement de 1,3 milliard de dollars, a augmenté et continuera d'augmenter les ressources consacrées à la sécurité frontalière, notamment en se procurant des hélicoptères Black Hawk, des drones et des tours de surveillance mobile, et en ajoutant du personnel et de nouvelles équipes canines.

La frontière canado-américaine est la frontière la plus sécuritaire du monde. Le gouvernement du Canada continuera de tout mettre en œuvre pour qu'elle le demeure.

Citation

« Le Canada et les États-Unis partagent la frontière la plus sécuritaire du monde, et nous sommes déterminés à la rendre encore plus sécuritaire. Ces mesures s'ajoutent au Plan frontalier du Canada et à son investissement sans précédent de 1,3 milliard de dollars.»

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoyait l'octroi de 743,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 159,5 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir la stabilité et l'intégrité du système d'asile du Canada en augmentant la capacité de traitement et de prise de décision.

Pour renforcer l'intégrité de notre système d'immigration et réduire la fraude, nous avons approfondi l'examen des demandes de visas de visiteur provenant des pays présentant les taux de maltraitance les plus élevés. Notre rapidité d'action a mené à : une baisse de 89 % des traversées illégales de la frontière américaine par des ressortissants étrangers au Canada entre juin et décembre 2024; une augmentation de 61 % des refus pour les pays à haut risque; une baisse de 18 % des demandes d'asile déposées par des titulaires de visas canadiens (de 7 174 demandes en octobre 2024 à 5 832 en novembre 2024).

L'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) est en vigueur depuis 2004 et constitue un outil important pour le Canada et les États-Unis leur permettant de collaborer sur la gestion ordonnée des demandes d'asile présentées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, y compris les voies navigables internes, telles que les Grands Lacs.

constitue un outil important pour le Canada et les États-Unis leur permettant de collaborer sur la gestion ordonnée des demandes d'asile présentées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, y compris les voies navigables internes, telles que les Grands Lacs. Le nouveau Centre canadien de profilage des drogues de Santé Canada offrira une capacité de laboratoire accrue en permettant une analyse judiciaire plus spécialisée des échantillons de drogues synthétiques illicites qui ont été saisies. L'analyse ira au-delà de l'identification des composants d'un échantillon et examinera les marqueurs pour aider à déterminer où les substances ont été fabriquées.

La nouvelle Unité de gestion des risques liés aux produits chimiques précurseurs de Santé Canada renforcera la surveillance des produits chimiques précurseurs et des canaux de distribution et suivra les tendances émergentes des drogues illicites.

L'ASFC a annoncé son intention de lancer sa première opération de précontrôle en 2025. Le précontrôle favorise la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]