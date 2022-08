FREDERICTON, NB , le 26 août 2022 /CNW/ - Les gens de Fredericton et de partout au Canada méritent de se sentir en sécurité dans leurs collectivités.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue en mettant en place un plan exhaustif qui enlève les armes à feu de nos rues et offre plus de ressources dans nos collectivités. Un élément important de ce plan est de mettre fin à la violence avant qu'elle ne commence, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) doté de 250 millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS soutient les initiatives locales qui préviennent la violence armée et aident les jeunes à faire de bons choix.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino a annoncé que la ville de Fredericton recevra jusqu'à 945 000 $ du FBCS afin de prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la ville. Ce financement permettra de s'attaquer aux conditions sociales sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité. Le FBCS soutiendra des projets communautaires visant à combattre la violence chez les jeunes qui font partie de gangs ou qui risquent de s'y joindre.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul relever le défi de la violence liée aux armes à feu. C'est pourquoi le FBCS est l'un des nombreux éléments du plan global du gouvernement visant à protéger les Canadiens contre les crimes commis avec des armes à feu. Cela commence à nos frontières, où nous avons ajouté des ressources pour lutter contre la contrebande et empêcher les armes à feu d'entrer au Canada. Le gouvernement a interdit les armes à feu de style arme d'assaut comme le AR-15 il y a deux ans et il lancera sous peu un programme de rachat pour retirer ces armes de guerre de nos rues. Enfin, le gouvernement a récemment déposé le projet de loi C-21 - la mesure la plus importante du Canada sur la violence liée aux armes à feu depuis une génération - qui propose un gel national des armes de poing et de nouvelles lois en matière d'avertissement pour lutter contre le rôle des armes à feu dans la violence domestique.

« En tant que ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Investir dans les efforts locaux et communautaires de la ville de Fredericton est essentiel en vue de corriger les conditions sociales qui mènent les jeunes et les jeunes adultes à se livrer à une vie de crime et à la violence liée aux armes à feu. En termes simples, nous devons arrêter la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle commence. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Pour assurer la sécurité des gens de Fredericton, il faut d'abord veiller à ce que chaque personne qui vit ici dispose du soutien et de la stabilité dont elle a besoin pour prospérer. Cela doit commencer par nos jeunes et par s'assurer qu'il y a des espaces où ils peuvent avoir accès en toute sécurité et de façon fiable à ces soutiens nécessaires. Nous adoptons une approche proactive pour cerner les problèmes qui causent la violence dans notre communauté et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde avec un plan d'action pour empêcher la propagation des crimes violents dans notre ville. Ce financement est l'un des piliers de notre stratégie visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à assurer la sécurité de notre communauté. »

- Jenica Atwin, députée de Fredericton

« La Ville de Fredericton remercie le gouvernement du Canada de sa contribution dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Nous savons qu'il y a des activités dans notre collectivité qui nécessitent une attention et qu'il y a des jeunes à risque. Ce financement aidera à appuyer les programmes d'éducation et de prévention destinés à ces jeunes, qui peuvent être offerts par des organismes communautaires et leurs réseaux. Il complétera également les efforts de notre force policière pour lutter contre la criminalité. »

- Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Sécurité publique Canada finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme.

finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme. Le montant de l'aide du FBCS pour une communauté est basé sur deux éléments principaux : la gravité de la criminalité (homicides par arme à feu, incidents liés aux armes à feu, crime organisé/crime lié aux gangs) et la densité de population.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur cinq ans, annoncé en 2018, qui rassemble les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada .

