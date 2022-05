Le gouvernement annonce une première entente de principe pour les techniciens ambulanciers paramédics

QUÉBEC, le 7 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de conventions collectives dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annoncent la conclusion d'une entente de principe avec plus de 3 000 ambulanciers, représentés par la Fédération de la Santé et des Services sociaux, affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN).

L'annonce d'aujourd'hui permettra non seulement une amélioration de la rémunération et des conditions de travail du plus important regroupement des ambulanciers au Québec, mais également de favoriser le développement de l'accessibilité des services de première ligne à la population. Comme dans toutes négociations, nous laisserons le temps nécessaire à la FSSS-CSN de présenter l'offre à ses membres avant de rendre publics les détails de l'entente.

« Tout en remerciant l'ensemble des équipes de négociations pour le travail effectué au cours des derniers mois, je tiens à saluer le travail effectué, jour et nuit, par ces travailleurs de première ligne. Grâce à vous, les Québécois de toutes les régions peuvent compter sur des services préhospitaliers d'urgence d'une grande qualité et efficacité. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je tiens à mon tour à saluer cette entente de principe. C'est une excellente nouvelle qui nous permettra de continuer d'améliorer les services de première ligne, au bénéfice des Québécois. C'est en favorisant les services en amont des urgences que notre organisation du travail sera plus performante, tel que nous l'avons indiqué dans le plan Santé. Nous mettons, encore une fois, tout en œuvre pour appuyer nos travailleurs qui s'activent quotidiennement à la santé et la sécurité de tous. Merci pour votre contribution. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

