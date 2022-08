OTTAWA, ON, le 16 août 2022 /CNW/ - De l'espionnage électronique au rançongiciel, les menaces pour les Canadiens provenant de la cyberactivité malveillante - y compris les cyberattaques - sont plus grandes que jamais. À l'avenir, cela comprendra également la menace que représente l'information quantique, où les ordinateurs quantiques seront en mesure de facilement pirater une grande partie du chiffrage existant sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui. Compte tenu du risque important qu'il représente, le gouvernement du Canada redouble d'efforts afin de protéger les Canadiens de la menace liée à l'information quantique.

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a aujourd'hui annoncé un soutien fédéral pour appuyer les cyberdéfenses du Canada. Quantum-Safe Canada recevra un montant de 675 000 dollars pour leur projet Laying the Foundations for a Quantum-Safe Canada qui sensibilise et prépare à la menace que représente l'information quantique. Ce financement est disponible dans le cadre du Programme de coopération en matière de cybersécurité.

Le projet aidera à renforcer la capacité du Canada à se préparer à lutter contre la menace liée à l'information quantique et à y répondre, à coordonner la recherche, la technologie, les outils et l'élaboration d'une formation. Le projet permettra aussi à s'assurer que les personnes chargées de la protection des systèmes sur lesquels les Canadiens comptent ont les connaissances et les compétences liées à la sécurité quantique dont ils ont besoin à l'ère des ordinateurs quantiques.

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité appuie des projets en vertu de la Stratégie nationale de cybersécurité du gouvernement du Canada. Il s'agit également d'un élément clé du plan plus vaste du gouvernement visant à renforcer la cybersécurité du Canada. Ceci est dirigé par le Projet de loi C-26, qui protégera les Canadiens et augmentera la cybersécurité dans les secteurs des finances, des télécommunications, de l'énergie et des transports.

Citations

« Au 21e siècle, la cybersécurité est la sécurité nationale. Ce projet aidera à mieux protéger les Canadiens contre les cybermenaces, en particulier le risque croissant posé par les menaces liées à l'information quantique. De façon plus générale, il s'agit d'un élément important de notre stratégie robuste de défense du Canada et de l'infrastructure essentielle sur laquelle les Canadiens comptent. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Quantum-Safe Canada apprécie grandement la participation continue de Sécurité publique Canada à nos efforts pour assurer l'état de préparation quantique des systèmes d'infrastructure essentiels du Canada, et le soutien financier que le ministre Mendicino a annoncé aujourd'hui. »

- Mme Michele Mosca, Ph. D., directrice exécutive, Quantum-Safe Canada

Faits en bref

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité a été lancé en août 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité. Dans le contexte du programme, un financement de 10,3 millions de dollars a été attribué à des projets qui contribuent à positionner le Canada comme chef de file mondial en matière de cybersécurité.

Quantum-Safe Canada est un organisme sans but lucratif qui a été établi pour orienter les efforts visant à se préparer à lutter contre la menace que représente l'informatique quantique pour le chiffrement et la cybersécurité et à y répondre, et à saisir les occasions qui existent en vue de gérer adéquatement cette menace.

Sécurité publique Canada tient actuellement des consultations publiques pour aider à renouveler la Stratégie nationale de cybersécurité. Visitez notre page de consultation pour en savoir plus et y participer avant le 19 août 2022.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]