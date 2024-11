Le gouvernement annonce la mise en service complète de la nouvelle route 132 à Chandler

RIMOUSKI, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce, à la suite des travaux de réaménagement réalisés, la mise en service complète de la nouvelle route 132, dans le secteur de Chandler, en Gaspésie.

En effet, le nouveau tronçon d'une longueur de 3,8 km est désormais accessible aux usagers de la route. En plus du contournement du quartier résidentiel de Pabos Mills, de la décharge du lac Blanc jusqu'à la baie Saint-Hubert, le projet incluait la construction d'un nouveau pont et l'élimination de deux courbes dans le quartier de Newport.

Citations

« La réalisation de ce projet démontre la volonté de notre gouvernement d'améliorer le réseau routier et d'assurer la sécurité des usagers de la route par la mise en place d'infrastructures durables et adaptées au milieu. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« On sait à quel point le projet de réaménagement de la route 132 dans le secteur Newport-Pabos Mills était attendu par les citoyens de ce secteur. L'annonce de la mise en service complète est assurément une bonne nouvelle. C'est une autre promesse réalisée par notre gouvernement pour notre région et pour la sécurité des usagers de la route. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants

Le projet de réaménagement de la route 132 a été réalisé afin d'améliorer la visibilité, la sécurité routière et le confort au roulement des usagers. Il permet également de diminuer les risques d'accident par la correction de courbes et la réduction du nombre d'accès directs.

Les interventions rendent ainsi ce lien routier conforme aux standards actuels d'une route nationale du réseau supérieur.

La première phase de ce projet, dans le quartier de Newport , a été réalisée de 2018 à 2020 et a nécessité des investissements de 29 M$, dont 1 M$ de la Ville de Chandler pour ses infrastructures de services publics.

, a été réalisée de 2018 à a nécessité des investissements de 29 M$, dont 1 M$ de la pour ses infrastructures de services publics. La seconde phase de ce projet, débutée en 2022, représente des investissements de 18,9 M$.

Depuis septembre dernier, les usagers de la route roulaient partiellement sur le nouveau tronçon afin de permettre la réalisation des travaux de raccordement avec la route 132 existante.

D'ici l'été 2025, des travaux de parachèvement, comme l'aménagement paysager et l'asphaltage final, seront réalisés, ce qui mettra un terme à l'ensemble des interventions.

Lien connexe

Réaménagement de la route 132 à Chandler

