Le gouvernement annonce la livraison d'un tronçon sécurisé additionnel de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50)

GATINEAU, QC, le 22 août 2024 /CNW/ - Le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la fin des travaux d'élargissement du tronçon entre Gatineau et L'Ange-Gardien de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50) et sa mise en service.

Dans les prochains jours, les Québécois auront accès à une nouvelle section d'autoroute à quatre voies séparées sur une distance de 9,7 km. Cette nouvelle configuration permettra d'atteindre les deux objectifs initiaux du projet, soit de sécuriser les déplacements sur cette route essentielle pour la région et de réduire les risques de collisions frontales. Amorcés en janvier 2022, ces travaux représentent un investissement de plus de 102 M$.

D'autres interventions seront nécessaires au cours des prochaines semaines, notamment la mise en place, en bordure de la chaussée en direction est, d'une glissière à câbles à haute tension sur environ 1 km au kilomètre 169.

« La sécurité routière est une préoccupation des citoyens de la région depuis près de 30 ans. C'est pourquoi nous avons priorisé ce projet à notre arrivée au gouvernement. Chaque tronçon livré améliore la sécurité des Québécois qui circulent sur cette route au quotidien et c'est pourquoi nous complèterons ce grand projet essentiel pour l'ouest du Québec.

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« En 2018, la CAQ a pris l'engagement de remédier à l'inaction de gouvernements passés et de régler une fois pour toutes la question de la sécurisation de l'autoroute 50. Cette vision se concrétise, étape par étape, au fil des kilomètres construits et livrés à la population. Notre volonté de compléter ce projet réclamé par les citoyens de la région depuis des décennies est inébranlable et le travail se poursuit. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Ces travaux font partie du vaste projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50, entre Gatineau et Mirabel , divisé en sept tronçons.

et , divisé en sept tronçons. Les travaux de ce premier tronçon étaient situés entre le chemin Findlay, à Gatineau , et 3,3 km à l'est du chemin Doherty, à L' Ange-Gardien .

, et 3,3 km à l'est du chemin Doherty, à L' . Les interventions comportaient également la construction ou la réfection de 13 ponceaux, la construction d'un pont d'étagement ainsi que la réfection de la chaussée actuelle.



Des travaux de parachèvement doivent être réalisés d'ici la fin de l'année.

Ce tronçon a été priorisé compte tenu de la fréquence et de la gravité des accidents survenus dans ce secteur.

Les travaux d'élargissement de l'autoroute 50 à Mirabel , entre le chemin Saint-Simon et l'aérogare, progressent bien. La fin des interventions est prévue pour l'automne 2025.

, entre le chemin Saint-Simon et l'aérogare, progressent bien. La fin des interventions est prévue pour l'automne 2025. La planification et les études en vue du doublement des voies des autres tronçons se poursuivent.

Depuis juillet 2024, une surveillance policière accrue et le déploiement d'une campagne de sensibilisation incitent les usagers à adopter des comportements prudents au volant en respectant les limites de vitesse affichées, en évitant de prendre des risques inutiles et en s'arrêtant en cas de fatigue au volant.

Des radars photo mobiles pourront être installés d'ici la fin de l'année dans le corridor de l'autoroute 50.

Enfin, des analyses sont en cours pour les tronçons de l'autoroute avec des voies contiguës afin de déterminer les zones qui seraient ciblées ainsi que l'ordonnancement des travaux en vue d'installer des glissières de sécurité médianes. La possibilité d'ajouter de l'éclairage sera aussi évaluée.

Le résultat des analyses est attendu au courant de l'automne 2024. Les premiers travaux devraient débuter à l'automne 2025.

