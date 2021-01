Le président du Conseil du Trésor, l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que Greg Fergus, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, ont annoncé les priorités du gouvernement pour accroître la diversité, l'inclusion et l'accessibilité dans la fonction publique. Parmi ces efforts, on compte plusieurs initiatives clés :

Produire et publier des données pour offrir une image plus précise des écarts de représentation

Le gouvernement a déjà publié des ensembles de données ventilées, donnant pour la première fois un aperçu de la composition des employés de la fonction publique qui s'auto-identifient dans les sous-groupes d'équité en matière d'emploi tels que les Noirs ou les Métis par exemple.

Le Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF), en cours, produira des données et des informations permettant de mieux comprendre les effectifs, et ce, toujours plus en détail. En particulier, les résultats nous aideront à identifier avec plus de précision les groupes démographiques ou professionnels qui présentent encore des lacunes et les mesures nécessaires pour améliorer la représentation.

Accroître la diversité parmi les hauts dirigeants de la fonction publique

Les ministères, avec l'appui du Secrétariat du Conseil du Trésor, s'emploieront à accroître la diversité parmi les hauts dirigeants de la fonction publique et à établir une culture d'inclusion qui permettra de combattre le racisme et d'éliminer les obstacles systémiques. Cela comprend une représentation accrue par la promotion et le recrutement et la mise en œuvre d'un « Programme de mentorat plus » pour permettre aux ministères d'offrir des possibilités de mentorat et de parrainage aux employés à haut potentiel qui pourraient actuellement se heurter à des obstacles.

Veiller à l'établissement de meilleurs critères de référence

Le Secrétariat du Conseil du Trésor continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment Emploi et Développement social Canada qu'il aidera à mener l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, de manière à s'assurer que la fonction publique applique des critères de référence adéquats en matière de diversité.

S'attaquer aux obstacles systémiques

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a entamé des discussions avec les principaux intervenants sur le cadre de recrutement dans la fonction publique et envisage en particulier d'apporter des modifications possibles à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et d'appuyer l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, prévu par la ministre du Travail.

En plus de ces initiatives, le 22 janvier 2021, le greffier du Conseil privé et chef de la fonction publique a lancé un appel à l'action pour lutter contre le racisme et améliorer l'équité et l'inclusion dans la fonction publique fédérale. L'appel à l'action définit des attentes communes pour que les dirigeants prennent des mesures pratiques qui formeront la base d'un changement significatif.

L'engagement et l'éducation seront à la base de tout ce travail. À cette fin, le président du Conseil du Trésor et son secrétaire parlementaire ont tenu une table ronde la semaine dernière avec des collectivités d'employés et des groupes d'intervenants qui continuent de rencontrer des obstacles à la représentation et à l'inclusion. En outre, le gouvernement du Canada a récemment lancé le Centre pour la diversité et l'inclusion. Ce Centre, soutenu par un budget de 12 millions de dollars prévu dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, établira des initiatives en collaboration avec ces collectivités, et ce, en s'appuyant sur les expériences vécues par les fonctionnaires, de manière à favoriser un dialogue permanent en vue d'un changement positif. En même temps, l'École de la fonction publique du Canada rafraîchit son programme d'études sur la diversité et l'inclusion et a lancé une série d'événements sur la lutte contre le racisme.

Les progrès prendront du temps; mais des mesures concrètes dans ces domaines rapprocheront la fonction publique de son objectif : être plus représentative du Canada et un modèle d'inclusion pour les employeurs du pays et du monde entier.

Citations

« Comme je l'ai déjà dit, je suis déterminé à réaliser ces changements ambitieux, et je sais que l'élaboration conjointe de nos politiques et programmes avec nos partenaires conduira à plus d'innovation, plus d'expérimentation et de nouvelles façons de relever les défis à venir. Avec le temps, nous créerons une fonction publique qui reflète véritablement notre pluralisme et notre diversité ».

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

« La représentation dans tous les secteurs gouvernementaux est importante. Pour y parvenir, nous devons nous attaquer à toutes les formes de racisme systémique afin que les personnes de toutes origines puissent se sentir en sécurité et véritablement intégrées dans leur milieu de travail. Les mesures décrites aujourd'hui constituent un autre pas en avant dans la mise en place d'une approche pangouvernementale qui est consciemment plus inclusive. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Il y a beaucoup à faire avant que tous les fonctionnaires puissent sentir qu'ils appartiennent véritablement à une fonction publique qui valorise l'inclusion et les différences. La mise en évidence de ces domaines clés est une étape essentielle à la prise de mesures concrètes ».

- Greg Fergus, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias): Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil du Trésor, 613-698-6704; Relations avec les médias: Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunication pour sourds) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca