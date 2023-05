MISSISSAUGA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens méritent d'être en sécurité dans leurs communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place un plan global visant à retirer les armes à feu de nos rues et à injecter des ressources dans nos quartiers. Un élément central de ce plan consiste à ajouter des ressources pour lutter contre la criminalité et empêcher la violence de se produire.

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 390 millions de dollars dans des programmes visant à aider à mettre fin aux crimes commis à l'aide d'armes à feu et à la violence des gangs avant qu'ils ne commencent. Le gouvernement fournira ce financement au cours des cinq prochaines années aux provinces et aux territoires pour soutenir une variété d'initiatives, y compris le soutien aux programmes d'application de la loi et de prévention.

Ce financement s'appuie sur le succès de la première itération de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG), annoncée en 2017. Le financement de l'ILCVAFG a été utilisé par les provinces pour un éventail d'efforts importants visant à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Le Québec l'a utilisé pour l'opération Centaure, une initiative provinciale qui renforce la police avec des unités spécialisées, perturbe le trafic d'armes à feu et prévient la criminalité. En Colombie-Britannique, le financement soutient la Organized Crime Agency of British Columbia, une agence de police spécialisée dans la lutte contre la contrebande d'armes à feu, le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité organisée.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul relever le défi des crimes commis avec des armes à feu. L'ILCVAFG est l'un des nombreux éléments du plan gouvernemental visant à assurer la sécurité des Canadiens. Cela commence par des frontières solides, où le gouvernement a investi près d'un demi-milliard de dollars dans la sécurité des frontières et a renforcé la collaboration avec les États-Unis pour lutter contre la contrebande d'armes à feu. Il s'agit également d'une législation, avec en tête le projet de loi C-21, la législation la plus rigoureuse du gouvernement en matière de lutte contre la violence liée aux armes à feu, et la réforme à venir de la mise en liberté sous caution. Enfin, il s'agit de stratégies de prévention solides, comme les investissements majeurs annoncés aujourd'hui.

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. La meilleure façon d'assurer la sécurité des gens est d'arrêter la criminalité et la violence avant qu'elles ne commencent. L'annonce d'aujourd'hui permettra de donner des ressources supplémentaires aux forces de l'ordre, d'aider les jeunes à faire les bons choix et d'aider nos communautés à prospérer. Des stratégies de prévention solides comme celles-ci sont un pilier central de notre plan visant à garantir la sécurité des Canadiens dans leurs communautés. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Je tiens à remercier le ministre de la Sécurité publique du Canada et le solliciteur général de l'Ontario pour leur engagement dans la lutte contre les armes à feu et les gangs, une priorité pour les services de police de tout l'Ontario. L'annonce d'aujourd'hui est un investissement important dans une approche continue, globale et collaborative pour aborder et réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs en fournissant les ressources nécessaires pour enquêter et demander des comptes à ceux qui victimisent nos communautés. »

- Chef Nishan Duraiappah, Police régionale de Peel

Président de l'Association des chefs de police de l'Ontario (ACPO)

« La violence des gangs augmente et nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour mettre les criminels derrière les barreaux. Notre contribution financière de près de 15 millions de dollars cette année à la Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence, qui s'ajoute au soutien continu du gouvernement fédéral annoncé aujourd'hui, aura un impact direct sur la réduction des activités des gangs. Notre investissement soutiendra une opération des forces conjointes sur les armes à feu et les gangs dans plusieurs juridictions, ainsi qu'une unité provinciale de soutien aux armes à feu et aux gangs pour aider aux enquêtes et aux poursuites. »

- L'honorable Michael Kerzner, Solliciteur général de l'Ontario

Les faits en bref

La criminalité liée aux armes à feu et aux gangs demeure un problème grave au Canada et le programme de l'ILCVAFG fait une différence positive depuis son lancement.

et le programme de l'ILCVAFG fait une différence positive depuis son lancement. Les bénéficiaires de l'ILCVAFG ont indiqué que leurs projets produisaient des effets positifs par rapport à leurs objectifs et aux communautés, populations ou intervenants desservis par leur projet.

Le financement de l'ILCVAFG a permis de renforcer l'Initiative intégrée contre l'utilisation des armes à feu à des fins criminelles (IIUAFC) de la GRC, en élargissant les services mis à la disposition des forces de l'ordre pour mieux lutter contre l'utilisation d'armes à feu illégales et améliorer la collecte, l'analyse et l'échange de renseignements et d'informations sur les armes à feu à l'échelon national.

Le financement de l'ILCVAFG a également permis d'améliorer la technologie, l'équipement et l'infrastructure de détection de l'ASFC afin d'empêcher l'entrée illégale d'armes à feu dans le pays.

Les investissements de l'ILCVAFG sont complétés par le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS), doté de 250 millions de dollars.

Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS fournit des fonds directement aux municipalités et aux communautés autochtones pour soutenir les initiatives locales qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aux gangs et aident les jeunes à faire de bons choix.

