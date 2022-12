OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Les PME canadiennes font face à un phénomène grandissant dans leur processus de recrutement : le ghosting des candidats et des nouveaux employés. Plus du tiers des propriétaires de PME disent avoir embauché des candidats qui ne se sont jamais présentés au travail ou qui ont cessé de venir travailler peu de temps après avoir commencé leur emploi (36 %). Selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), 37 % des propriétaires de PME affirment que des candidats se ne sont pas présentés à leur entrevue et/ou ont abandonné le processus d'embauche sans donner signe de vie au cours des 12 derniers mois.

« Les employeurs ont déjà beaucoup de mal à pourvoir certains postes. Le ghosting est frustrant et leur fait perdre du temps et de l'énergie qu'ils n'ont pas. Les candidats et les employés ne sont pas obligés d'accepter ou de garder un emploi qu'ils n'aiment pas, mais ils devraient au moins communiquer clairement leurs intentions à l'employeur au lieu de l'abandonner sans donner signe de vie », soutient Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Selon le dernier Baromètre des affaires de la FCEI, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée ou semi-qualifiée continuent de limiter la croissance pour 53 % et 38 % des entreprises, respectivement. Par ailleurs, selon le Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI, plus de la moitié (52 %) des PME ont des revenus sous la normale et 58 % n'ont pas remboursé leurs dettes pandémiques.

Les modifications apportées à l'assurance-emploi ne doivent pas décourager le retour au travail

Comme le gouvernement fédéral se prépare à apporter des modifications à l'assurance-emploi (AE), la FCEI demande à Ottawa de tenir compte de l'impact que celles-ci pourraient avoir sur les PME.

« Des propriétaires d'entreprise qui ont subi le phénomène du ghosting nous disent que certains candidats préfèrent continuer de percevoir des prestations d'AE aussi longtemps que possible. Ils postulent ou acceptent un emploi simplement pour respecter les conditions d'admissibilité. Même si la grande majorité des prestataires de l'AE ont probablement l'intention de retrouver du travail, les modifications que le gouvernement compte apporter au régime ne doivent pas les décourager d'accepter ou de commencer un emploi », ajoute M. Guénette.

La FCEI recommande au gouvernement fédéral de ne pas apporter de modifications au régime d'assurance-emploi qui pourraient nuire à la reprise complète de l'économie. Cela comprend :

Ne pas rendre obligatoire la couverture d'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes, ce qui entraînerait des coûts importants pour de nombreuses PME.

Entreprendre une analyse détaillée du coût de l'élargissement du régime et établir un plan pour faire en sorte que l'AE demeure viable sans imposer d'autres coûts aux employeurs.

« L'AE doit plutôt servir de mesure d'aide temporaire pour les personnes qui perdent leur emploi de manière imprévue ou qui se trouvent entre deux emplois. Ce n'est vraiment pas le moment d'apporter des modifications permanentes à l'AE qui ne feraient qu'augmenter les coûts d'exploitation ou décourager le retour au travail des prestataires », conclut M. Guénette.

Méthodologie

Sondage FCEI Votre Voix -- Novembre 2022 : Ce sondage a été effectué en ligne auprès de 3 264 membres FCEI du 10 au 28 novembre 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

