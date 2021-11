Le gestionnaire de portefeuille de Fidelity, Joel Tillinghast, se retirera de la gestion active de portefeuille à la fin de l'année 2023. Il continuera toutefois de jouer un rôle de mentor et conseiller

~Une équipe solide gérera les portefeuilles après le départ à la retraite de M. Tillinghast~

TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui que le gestionnaire de portefeuille Joel Tillinghast a pris la décision personnelle de prendre sa retraite à la fin de 2023. Bien qu'il renonce à ses responsabilités de gestion de portefeuille, M. Tillinghast continuera de faire partie de Fidelity en tant que conseiller principal de l'équipe des actions et mentor des adjoints à la recherche.

« M. Tillinghast œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 40 ans et il est chez Fidelity depuis plus de 35 ans. Pour tous ceux qui le connaissent, c'est une personne incroyablement attentionnée qui a les intérêts des investisseurs de ses fonds à coeur. Ce n'est donc pas surprenant qu'il ait annoncé son départ à la retraite deux ans à l'avance, pour donner à l'équipe de Fidelity suffisamment de temps pour effectuer une transition réfléchie et ordonnée de ses responsabilités de gestion des placements », a déclaré Rob Strickland, président, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Fidelity a développé des compétences de classe mondiale dans le domaine des actions et des titres à revenu fixe et dispose d'une solide équipe de spécialistes en placements qui cherchent à fournir aux porteurs de parts et aux clients un rendement constant à long terme. Au fil des ans, Fidelity a réalisé d'importants investissements pour bâtir des équipes composées d'experts sectoriels partageant des principes, philosophies et processus de placement communs. Pour la gestion quotidienne de ses fonds, M. Tillinghast a fait appel à ces experts et aux équipes des titres à petite capitalisation et de valeur auxquelles ils appartiennent.

Au Canada, M. Tillinghast gère les fonds suivants pour les investisseurs canadiens : Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales - Devises neutres, Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales, Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale - Devises neutres, Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, Fonds Fidelity Étoile du NordMD, Catégorie Fidelity Étoile du NordMD, Catégorie Fidelity Étoile du NordMD - Devises neutres. Il continuera de cogérer ces portefeuilles jusqu'à la fin de 2023, et toutes les équipes actuelles de gestion de portefeuille demeureront en place. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces fonds.

À compter du 16 novembre 2021, les gestionnaires de portefeuille Sam Chamovitz et Morgen Peck, qui cogèrent actuellement le Fidelity Low-price Stock Fund (offert uniquement aux investisseurs américains), seront ajoutés aux stratégies gérées par M. Tillinghast au Canada. M. Chamovitz et Mme Peck travaillent en étroite collaboration avec M. Tillinghast depuis près de 15 ans, et ils préconisent un style d'élaboration de portefeuille et une philosophie de placement axée sur la valeur et la qualité similaires. En outre, M. Chamovitz et Mme Peck ont d'excellents antécédents à long terme en ce qui concerne les actions américaines et internationales à petite capitalisation. Salim Hart demeurera cogestionnaire de portefeuille des fonds suivants : Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales - Devises neutres, Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales, Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale - Devises neutres, Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale et Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale.

« Les prouesses et la perspicacité de M. Tillinghast en matière de placement sont évidentes pour tous et, au nom de Fidelity Investments Canada et de tous les investisseurs dans ses fonds, nous le remercions pour son service continu et sa solide performance », a déclaré M. Strickland.

Biographie de Sam Chamovitz

Gestionnaire de portefeuille chevronné, Sam Chamovitz travaille dans le domaine des placements depuis 2002. Il gère actuellement le Fidelity International Small Cap Fund et le Fidelity Advisor International Small Cap Fund (offerts uniquement aux investisseurs américains). M. Chamovitz est également cogestionnaire du Fidelity Low-price Stock Fund (offert uniquement aux investisseurs américains) depuis avril 2017. Avant d'assumer ses responsabilités actuelles de gestion du Fidelity International Small Cap Fund en février 2014, il était analyste des actions internationales à petite capitalisation couvrant le secteur industriel. Auparavant, il a travaillé comme analyste en recherche dans les domaines des soins de santé, de l'immobilier et de la technologie. Au cours de cette période, il s'est concentré sur les actions non américaines à petite capitalisation.

Avant d'entrer au service de Fidelity en 2007, M. Chamovitz a occupé divers postes chez Putnam Investments, notamment à titre d'analyste en actions, de vice-président adjoint responsable des actions de croissance toutes capitalisations, de vice-président adjoint de la recherche sur les actions mondiales et d'adjoint en placements.

Biographie de Morgen Peck

Morgen Peck est cogestionnaire de portefeuille du Fidelity Low-Priced Stock Fund depuis 2016. Elle gère également le Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (catégories offertes aux investisseurs particuliers et aux conseillers américains) et le Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (offert uniquement aux investisseurs américains) depuis 2011. Gestionnaire de portefeuile expérimentée, Mme Peck travaille dans le domaine des placements depuis qu'elle a rejoint Fidelity en septembre 2003. Avant d'occuper son poste actuel de gestionnaire de portefeuille, elle était analyste des actions américaines chez Fidelity où elle couvrait les actions américaines à petite capitalisation.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.



Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 205 milliards de dollars pour nos clients (au 2 novembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.



Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

