Le Georgia Cyber Center du Cyber Resiliency Center de l'Université d'Augusta soutient la transformation de la santé rurale grâce à une prestation de soins sûre et novatrice

AUGUSTA, Géorgie, 18 août 2026 /CNW/ - Le Cyber Resiliency Center (CRC), qui fait partie du Georgia Cyber Center de l'Université d'Augusta, annonce l'harmonisation stratégique de ses initiatives de cybersécurité et de résilience des soins de santé en milieu rural avec les objectifs du programme du Georgia Department of Community Health and Rural Health Transformation (RHT) établis par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Cette harmonisation renforce la capacité de la Géorgie et établit un modèle évolutif pour d'autres États afin de moderniser la prestation des soins de santé en milieu rural tout en protégeant les données des patients, en maintenant l'accès aux soins et en accélérant l'innovation.

Faire progresser les objectifs stratégiques du programme RHT des CMS

En collaboration avec des partenaires comme CrowdStrike pour la protection des terminaux et HITRUST pour la certification de cybersécurité validée de façon indépendante, le CRC soutient les soins fondés sur des données probantes et axés sur les résultats en protégeant l'épine dorsale numérique des programmes de prévention et de maladies chroniques.

La télésanté sécurisée, les dossiers de santé électroniques protégés et les systèmes cliniques résilients permettent aux fournisseurs ruraux d'élargir l'accès à la santé comportementale, aux soins prénataux et à la gestion des maladies chroniques sans compromettre la sécurité ni la vie privée des patients.

Accès durable aux soins

La cyberrésilience est essentielle à l'accès à long terme. Le CRC aide les fournisseurs de soins de santé en milieu rural à faire progresser la conformité réglementaire (p. ex. HIPAA), qui est également validée par son partenariat HITRUST.

Le CRC collabore avec les hôpitaux participants à la mise en œuvre et à la validation de contrôles de sécurité exhaustifs conformes aux normes reconnues de l'industrie, aboutissant à la certification HITRUST, qui est largement reconnue comme la norme de référence en matière d'assurance de la sécurité de l'information dans le secteur de la santé.

En réduisant les cyberrisques et les temps d'arrêt, le CRC permet aux établissements ruraux de demeurer des points d'accès fiables pour les soins primaires, spécialisés et d'urgence. Le programme établit une base de référence de sécurité cohérente et validée de façon indépendante dans l'ensemble des hôpitaux ruraux participants, réduisant les évaluations redondantes, renforçant la confiance des payeurs et des partenaires, et consolidant la cyberrésilience à l'échelle de l'État.

Perfectionnement du personnel

Le CRC renforce les équipes des soins de santé en milieu rural en intégrant la formation sur la cybersécurité et la résilience opérationnelle aux postes cliniques et administratifs. Cette approche permet aux prestataires d'exercer au plein niveau de leur champ de compétence, réduit l'épuisement professionnel causé par les perturbations des systèmes et ouvre de nouvelles possibilités aux agents de santé communautaire ainsi qu'aux coordonnateurs des soins appuyés par les TI pour accompagner les patients en toute sécurité.

Des modèles de soins novateurs

Alors que les CMS encouragent les soins axés sur la valeur ajoutée et les modèles de paiement flexibles, le CRC assure la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure numérique qui sous-tend les organisations responsables des soins, la télésurveillance et les réseaux de soins coordonnés.

Grâce à la certification HITRUST, les organismes participants démontrent la mise en œuvre et la validation efficaces de contrôles de sécurité qui favorisent un échange sécurisé de données et une collaboration fiable entre les réseaux de soins.

Des systèmes sécurisés permettent aux fournisseurs de réduire les coûts, d'améliorer la qualité et de transférer la prise en charge vers des structures communautaires moins coûteuses.

Innovation technologique et cybersécurité

Le CRC fait directement progresser l'objectif d'innovation technologique du programme RHT en renforçant la gouvernance de la cybersécurité, la mise en œuvre des contrôles et la validation indépendante des mesures de cybersécurité, en améliorant le partage des données et en soutenant des soins à distance sécurisés.

Grâce à des évaluations, des services de sécurité gérés, un soutien de RSSI virtuel et une préparation structurée à la certification HITRUST, le CRC aide les établissements en milieu rural à adopter les technologies émergentes en toute confiance, avec l'assurance que les données des patients et les opérations cliniques sont protégées et validées de manière indépendante.

Un impact évolutif à l'échelle de l'État

« La cybersécurité n'est plus une question de TI. C'est une question de sécurité des patients et d'accès aux soins , déclare le Dr John McLain, directeur du CRC. « En s'alignant sur les objectifs de transformation de la santé rurale des CMS, nous aidons la Géorgie à bâtir des systèmes de santé ruraux résilients et prêts pour l'avenir, capables d'innover, de collaborer et de prospérer. »

En mettant en œuvre les certifications HITRUST dans les hôpitaux ruraux participants, la Géorgie établit un cadre reproductible pour accroître la maturité de la cybersécurité à l'échelle de l'État, créant ainsi un modèle que d'autres États peuvent adopter pour renforcer l'infrastructure de soins de santé en milieu rural à grande échelle.

L'approche du CRC est conçue pour être évolutive et abordable, permettant à la Géorgie et à d'autres pays de déployer des services cohérents, abordables et à fort impact en matière de cybersécurité et de résilience dans l'ensemble des hôpitaux ruraux, des cliniques et des fournisseurs communautaires, ce qui appuie la vision des CMS pour des collectivités rurales plus saines à l'échelle nationale.

À propos du Cyber Resiliency Center

Le Cyber Resilience Center (CRC) du Georgia Cyber Center de l'Université d'Augusta est une initiative pionnière et transformatrice dirigée par des professionnels de la cybersécurité de premier plan qui collaborent avec d'éminents acteurs publics et privés et qui s'appuient sur le talent de leur population étudiante universitaire afin de renforcer la cybersécurité, la résilience opérationnelle et la confiance numérique des secteurs d'infrastructures critiques. Ayant pour mission de soutenir les fournisseurs de soins de santé en milieu rural au moyen de modèles de prestation de soins sûrs, durables et novateurs, le CRC contribue à créer une culture de cybersécurité au sein de son organisation et permet une assurance validée grâce à des programmes comme la certification HITRUST.

Marc Solomon

Directeur du marketing

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SOURCE HITRUST Services LLC