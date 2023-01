Le génie comme acteur de changement - Coup d'envoi de la série de conférences de l'ÉTS : L'état du monde

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Du 28 janvier au 1er avril 2023, l'École de technologie supérieure (ÉTS) est fière de présenter la série de conférences L'état du monde. La sénatrice Julie Miville-Dechêne et Stéphane Paquin, politologue et professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP), seront les hôtes de ces conférences qui porteront sur les conflits internationaux, l'éthique commerciale, la finance internationale et d'autres questions qui sont à l'avant-plan de l'actualité.

Les conférences, en format virtuel, seront offertes gratuitement au grand public et à l'ensemble de la communauté étudiante. Les étudiants et étudiantes de l'ÉTS pourront se voir reconnaître des crédits dans le cadre du cours Leadership et responsabilité citoyenne.

« Nous sommes fiers de cette nouvelle programmation où spécialistes, universitaires et grand public se réuniront pour réfléchir à l'état du monde. Comment évolueront les prochaines décennies ? Assisterons-nous à des progrès ou des reculs sur les plans de la paix mondiale, de l'égalité et de la démocratie ? Ce sont des questions que nos leaders de demain doivent déjà appréhender pour avoir un impact réel et faire progresser leur société », explique Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante du Québec.

De même, Stéphane Paquin, politologue et professeur à l'ENAP, soutient qu'il s'agit : « d'une importante initiative qui vise à sensibiliser la relève en ingénierie à des enjeux complexes pour ajouter sa pierre à l'édifice. Le Québec est à un tournant stratégique. Former notre relève à cultiver une vision d'ensemble, c'est un objectif ambitieux que se donne l'ÉTS avec cette série de conférences ».

L'an dernier, la deuxième édition des conférences a réuni plus de 1 200 participants. Cette initiative, rendue possible grâce au soutien de la Fondation Jarislowsky, s'inscrit dans la volonté affirmée de l'ÉTS de former des ingénieurs et ingénieures vecteurs de changement, capables de promouvoir le Québec sur le devant de la scène internationale.

Pour en savoir plus sur la programmation complète, vous pouvez consulter le lien suivant : Leadership et responsabilité citoyenne.

Les inscriptions aux conférences sont accessibles à partir de la plateforme eventbrite.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure a pour objet l'enseignement universitaire et la recherche en génie d'application et en technologie, en vue de l'innovation technologique et économique du Québec. L'École entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie, et oriente ses activités vers l'enseignement coopératif ainsi que la recherche appliquée et le transfert technologique. Près de 25 % des ingénieurs et ingénieures du Québec obtiennent leur diplôme de l'ÉTS, laquelle compte une communauté étudiante composée de 11 000 personnes, dont 2 650 aux cycles supérieurs. L'ÉTS est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Pour en savoir plus, visitez : etsmtl.ca.

À propos de la Fondation Jarislowsky

La Fondation Jarislowsky a été fondée par Stephen Jarislowsky, un important philanthrope et dirigeant d'entreprises canadien. La Fondation compte 37 chaires de recherche dans des domaines traitants de la démocratie, de la gouvernance, de la gestion du secteur public, des arts et de la médecine, et ce, partout au Canada.

La Fondation contribue à des programmes qui permettent aux étudiants de divers horizons de discuter d'enjeux contemporains avec des mentors et des experts reconnus. Ces programmes visent à développer la pensée critique des étudiants afin qu'ils deviennent des leaders pourvus d'une vision sociale et d'une pensée stratégique.

