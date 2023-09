Le gala Bulles & Tapis Rouge fête sa 11e édition au profit de la recherche en santé respiratoire

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - C'est dans une ambiance rétro-chic, inspirée de Gatsby que se tiendra la 11e édition du gala Bulles & Tapis Rouge ce mercredi 13 septembre 2023 à 18 heures, à la gare Windsor de Montréal. Animée par Geneviève Borne, avec Luc Poirier comme président d'honneur, la soirée allie gastronomie et solidarité avec la présence de plusieurs chefs québécois renommés.

Témoignages émouvants

Pierre-Luc, Juliette et Jean-René, trois patients atteints de maladies pulmonaires, partageront un témoignage vidéo émouvant sur leur quotidien rempli de courage et d'espoir lors du segment Regard pour la Cause. « Ces touchants témoignages prouvent hors de tout doute que les maladies pulmonaires n'épargnent personne et ne sont pas les conséquences de choix de vie ou de mauvaises habitudes. » explique Dominique Massie, directrice de l'Association pulmonaire du Québec.

Cocktail gastronomique d'exception

Les invités présents auront le plaisir de découvrir le savoir-faire unique de Felix Auger et Maximilien Perron, chefs du bar à huîtres Au Cru, de Marc-André Jetté, chef du restaurant Hoogan et Beaufort et de Dario Bivona, gagnant de la première saison de l'émission « Le meilleur pâtissier du Québec ».

Encan en ligne et de nombreux cadeaux à gagner

Durant la soirée, les convives pourront miser sur plus de 40 lots mis aux enchères sur l'encan en ligne macause.ca/galabtr. De plus, un vol aller-retour pour deux personnes et un voyage au Brésil seront notamment à gagner lors d'un tirage en fin de soirée.

Les fonds amassés lors de cette soirée sont destinés à soutenir les missions de l'Association pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies pulmonaires et de leurs proches aidants.

Gala Bulles & Tapis Rouge

Mercredi 13 septembre, dès 18 heures - Gare Windsor de Montréal - Billets : 400 $

Détails : www.gala-bullestapisrouge.ca|#GalaBTR |@PoumonQc



Cet événement est rendu possible grâce à Biron, partenaire principal.

Renseignements: Contact : Maude Riout, Coordonnatrice aux communications, [email protected], 438 388 0335