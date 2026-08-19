Le français, principal défi des élèves du primaire

Alloprof lance de nouveaux Parcours et outils interactifs signés Allofrançais

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- Si la maîtrise du français est essentielle à la réussite scolaire, elle demeure aussi, selon les parents québécois, la matière qui pose le plus de défis à leurs enfants1. À l'occasion de la rentrée, Alloprof enrichit son offre en français avec le lancement des Parcours Allofrançais, une série d'activités interactives pour favoriser la progression en écriture, ainsi qu'avec une foule d'outils renouvelés pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages.

Conçus en fonction du Programme de formation de l'école québécoise, les Parcours Allofrançais couvrent l'ensemble des familles notionnelles du 2e et 3e cycle du primaire et guident les élèves, étape par étape, pour renforcer leurs acquis et les aider à gagner en confiance dans un environnement motivant.

« Nos Parcours visent à aider l'élève à s'approprier les stratégies efficaces et à les mettre en pratique dans ses textes, un défi de taille en français au primaire, affirme Rosianne Arseneau, didacticienne du français chez Alloprof et professeure associée à l'UQAM. Basés sur l'enseignement explicite, ils permettent de comprendre les notions incontournables en écriture et de les réinvestir au fil d'activités variées. »

Ce nouvel outil s'ajoute à un éventail de ressources développées et bonifiées dans le cadre d'Allofrançais, comprenant notamment deux jeux éducatifs - Magimot, pour l'orthographe d'usage et Verbivore pour la conjugaison,-, ainsi que les exercices interactifs Voca, Pronoms et Homophones.

L'innovation pédagogique cocréée sur le terrain

Fidèle à sa volonté de développer des ressources qui répondent concrètement aux besoins des jeunes, Alloprof les conçoit avec son équipe d'enseignants, en s'appuyant sur la recherche, la cocréation avec le milieu scolaire et des mises à l'essai en classe.

Les Parcours en sont un bon exemple : avant leur lancement, ils ont été testés auprès de 668 élèves et de 29 enseignants afin de tenir compte des rétroactions recueillies sur le terrain. Plus de huit enseignants sur dix estiment qu'une utilisation régulière des Parcours pourrait contribuer à améliorer l'orthographe grammaticale des élèves.

________________________________ 1 D'après un sondage réalisé par Ipsos entre le 15 et le 28 mars 2026 à la demande d'Alloprof, les parents considèrent le français comme la matière la plus difficile pour leurs enfants, tant chez les 6 à 12 ans (43 %) que chez les 13 à 17 ans (38 %).

Un équilibre entre ressources numériques et activités sans écran

Alloprof valorise une approche équilibrée qui combine l'usage d'outils numériques conçus pour les apprentissages scolaires avec des activités pédagogiques sans écran.

Ainsi, l'organisme bonifie l'offre d'Apprendre ensemble développée par les orthopédagogues et orthophonistes de l'Institut des troubles d'apprentissage avec l'ajout de plus de 130 nouvelles activités clés en main centrées sur les stratégies de lecture et d'écriture, sans oublier les mathématiques. Les activités ont été réfléchies pour être faciles à réaliser par les parents et leur enfant à la maison, avec du matériel accessible et applicable à tous les jours.

Les familles qui souhaitent limiter le temps d'écran peuvent aussi compter sur plus de 75 outils imprimables, dont une dizaine consacrés au français, offerts gratuitement dans la section Alloprof Parents grâce au soutien de la Fondation Desjardins.

L'ensemble des ressources d'Alloprof pour les élèves du primaire et du secondaire, leurs parents et les enseignants sont accessibles gratuitement au www.alloprof.qc.ca.

Rappelons que l'initiative Allofrançais a notamment été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec. Une aide financière de plus de 54 millions de dollars a d'ailleurs été accordée à cette fin à Alloprof en septembre 2024 pour la période de 2024-2025 à 2026-2027.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui vise à donner à chaque élève le pouvoir de réussir grâce à du soutien scolaire complice et gratuit. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 600 000 élèves du Québec, 60 millions de fois, 500 000 parents et plus de 100 000 enseignants. www.alloprof.qc.ca

SOURCE Alloprof

Demande d'entrevues et relations médias : Maximilien Perron, [email protected], Cellulaire : 514 260-6972