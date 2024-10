Le français et la littérature au cégep : la passion au cœur de l'enseignement

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Une centaine de profs de français, langue et littérature (FLEL) et de français langue seconde (FLS) des cégeps des quatre coins de la province sont réuni∙es dès aujourd'hui aux Archives nationales à Montréal.

Périodiquement, la formation générale dans les cégeps est remise en question. Les cours de français, langue et littérature et de français langue seconde, pourtant indispensables, sont attaqués. De récurrentes remises en question et menaces de réforme sont brandies par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Or, ce dernier préfère recueillir des avis de « personnes expertes » avec peu ou pas d'expérience au collégial ou de groupes restreints de personnes enseignantes tenues au huis clos. Les profs directement concerné­es sont rarement consulté∙es.

C'est notamment pour pallier cette erreur fondamentale du MES que la FNEEQ-CSN a procédé à une vaste consultation de ses membres enseignant en FLEL et en FLS depuis le printemps 2023. « Plusieurs départements ont fait part de leurs commentaires. Des zones de convergence ont déjà été déterminées et des zones où les discussions doivent être approfondies ont été identifiées, signe d'une grande vivacité des enseignant•es de français, langue et littérature et de français langue seconde », déclare Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN.

La Rencontre nationale, organisée les 24 et 25 octobre 2024, permet de réaliser un bilan de ces consultations et de dégager des pistes de solutions à propos d'enjeux tels que :

le rôle des cours de français ;

les visées et les buts relatifs à la langue ;

la place accordée au corpus littéraire québécois et aux auteurs•trices issu•es de la diversité ;

la pertinence de l'épreuve uniforme de langue d'enseignement (EULE).

« Plus de trente ans après la réforme Robillard, il est plus que temps de nous questionner, entre profs - plus particulièrement entre enseignant•es de français, langue et littérature et de français langue seconde - sur les tenants et les aboutissants de cette importante composante de la formation générale au cégep », conclut Benoît Lacoursière.

Mandatée par ses instances démocratiques, la FNEEQ-CSN va s'inspirer des conclusions de la Rencontre nationale afin de remettre à l'ordre du jour l'amélioration des cours de français, langue et littérature et de français langue seconde au cégep.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

