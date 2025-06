MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'acquisition annoncée précédemment d'une participation de 100 % dans un portefeuille composé de six immeubles industriels de qualité situés à Winnipeg, au Manitoba, dont la SLB totalise 678 177 pieds carrés (le « Portefeuille ») pour un prix d'achat total de 96,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) auprès de Parkit Enterprise Inc. (TSXV : PKT) (« Parkit »), ce qui correspond à environ 142 $ le pied carré et à un taux de capitalisation de l'ordre de 6,5 % (l'« Opération »).

Dans le cadre de cette opération relutive, le FPI PRO a payé une tranche d'environ 40 millions de dollars du prix d'achat en émettant à Parkit, au prix de 6,20 $ la part : i) 3 776 613 parts de fiducie du FPI, et ii) 2 675 000 parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO. Chaque part de société en commandite de catégorie B peut être échangée contre une part de fiducie du FPI et est rattachée à une part comportant droit de vote spéciale du FPI, qui procure un droit de vote à l'égard du FPI.

Le prix d'émission représente une prime de 21,8 % par rapport au cours de clôture des parts du FPI PRO le 12 mai 2025, soit le dernier jour précédant l'annonce de l'Opération, et de 24,4 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des parts du FPI PRO à cette date, respectivement. Par suite de l'Opération, Parkit détient maintenant une participation d'environ 9,6 % dans le FPI PRO.

Parallèlement à la clôture de l'Opération, le FPI PRO et Parkit ont conclu une convention de droits des investisseurs qui prévoit, notamment, certaines dispositions de blocage et de statu quo, des droits préférentiels de souscription et des droits d'inscription, ainsi que le droit de Parkit de nommer un fiduciaire au conseil du FPI PRO. Conformément à la convention de droits des investisseurs, Steven Scott, qui remplit actuellement les fonctions de président du conseil de Partkit, a été nommé au conseil du FPI PRO comme premier candidat de Parkit au poste de fiduciaire. La convention de droits des investisseurs sera disponible sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Financement du Portefeuille

Le prix d'achat de 96,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) du Portefeuille a été réglé au moyen de liquidités provenant d'une nouvelle facilité de crédit non renouvelable garantie sur trois ans de 63 millions de dollars (assortie d'une option de renouvellement de deux périodes successives d'un an), portant intérêt à un taux de swap fixe sur cinq ans de 4,54 %, et au moyen de l'émission, en faveur de Parkit, de parts d'une valeur de 40 millions de dollars. Le solde de la facilité de crédit non renouvelable a été affecté au remboursement d'une tranche des dettes impayées aux termes des facilités de crédits existantes du FPI et aux besoins commerciaux généraux du FPI.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections et des plans de croissance liés à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'incidence de l'Opération sur le rendement futur du FPI. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance future correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui peut être consultée sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

