MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois de juillet 2025 (0,45 $ sur une base annualisée) sera versée le 15 août 2025 aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2025.

De plus, le FPI PRO a annoncé la publication de son rapport sur la durabilité 2024, qui présente un survol complet des priorités, des progrès et des réalisations du FPI en matière d'environnement, d'engagement social et de gouvernance (ESG).

Certains faits saillants du rapport sur la durabilité 2024

Déclaration initiale des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 en prenant 2023 comme année de référence

65 % du portefeuille du FPI est désormais suivi dans ENERGY STAR ® Portfolio Manager

Portfolio Manager Lancement du premier sondage sur la satisfaction des locataires du FPI afin d'améliorer la communication avec les locataires et l'information opérationnelle

Le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD) a été présenté pour la première fois

75 % des fiduciaires étaient indépendants à la fin de l'année 2024; le président du conseil est indépendant en date du 3 juin 2025.

Le rapport sur la durabilité 2024 a été préparé à l'aide de normes reconnues, dont les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour le secteur immobilier et les recommandations du TCFD, en plus des normes et références pertinentes de l'industrie.

Le rapport intégral peut être consulté dans la section Durabilité du site Web du FPI PRO au https://proreit.ca/fr/a-propos/developpement-durable/.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Renseignements supplémentaires : Relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933-9552