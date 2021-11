MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (le « FPI PRO » ou le « FPI ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de son acquisition annoncée précédemment d'une participation de 100 % dans 15 immeubles industriels situés dans le Canada atlantique et dans un immeuble industriel situé à Winnipeg, au Manitoba, pour un prix d'achat total de 163,2 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Globalement, les 16 immeubles portent la superficie locative brute (la « SLB ») du FPI PRO à un total de 6,6 millions de pieds carrés, soit une augmentation d'environ 1,2 million de pieds carrés.

Le PRO FPI a également annoncé la réalisation de sa vente annoncée précédemment de trois immeubles de commerces de détail situés au Nouveau-Brunswick, pour une contrepartie totale d'environ 8,1 millions de dollars.

Acquisitions

Immeubles au Canada atlantique

Adresse de l'immeuble SLB (en pieds carrés) 11 Morris Drive, Dartmouth, NE 89 918 10 Morris Drive, Dartmouth, NE 118 951 29-57 Mosher Drive, Dartmouth, NE 54 700 30-58 Mosher Drive, Dartmouth, NE 56 899 10 Vidito Drive, Dartmouth, NE 61 987 50 Akerley Boulevard, Dartmouth, NE 62 980 55 Akerley Boulevard, Dartmouth, NE 75 398 120 Troop Avenue, Dartmouth, N 87 214 320-340 Wright Avenue, Dartmouth, NE 170 456 58 Wright Avenue, Dartmouth, NE 43 000 40 Thornhill Drive, Dartmouth, NE 32 063 50 Thornhill Drive, Dartmouth, NE 32 139 60 Thornhill Drive, Dartmouth, NE 31 929 101 Thornhill Drive, Dartmouth, NE 61 551 222 Edinburgh Drive, Moncton, NB 94 682 Total 1 073 867

Le prix d'achat d'environ 150,9 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) des 15 immeubles industriels situés dans le Canada atlantique a été financé en grande partie au moyen du produit tiré d'emprunts hypothécaires de premier rang de 105,6 millions de dollars, d'une durée de 3 ans et de 7 ans et assortis d'un taux moyen de 2,97 %, et le solde a été réglé au moyen de l'encaisse disponible à la suite du récent placement de titres de capitaux propres du FPI PRO.

Immeuble à Winnipeg

L'immeuble à Winnipeg est situé au 1500 Notre Dame Avenue et représente une SLB de 106 737 pieds carrés. Le prix d'achat de l'immeuble situé à Winnipeg d'environ 12,3 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) a été financé en grande partie au moyen de la prise en charge d'un emprunt hypothécaire de premier rang de 8,4 millions de dollars, assorti d'un taux d'intérêt effectif de 2,75 % et venant à échéance en avril 2024, et le solde a été réglé au moyen de l'encaisse disponible à la suite du récent placement de titres de capitaux propres du FPI PRO.

Opération de vente

Le 29 septembre 2021, le FPI PRO a réalisé la vente de trois immeubles consacrés principalement à des commerces de détail et situés au Nouveau-Brunswick pour une contrepartie totale d'environ 8,1 millions de dollars. Le produit de la vente a été affecté au remboursement d'une tranche des prêts hypothécaires d'environ 5,0 millions de dollars et le solde a été affecté aux besoins généraux du FPI.

Incidence des opérations sur le portefeuille global du FPI PRO

Le portefeuille du FPI PRO est désormais constitué de 120 immeubles commerciaux productifs de revenus représentant une SLB d'environ 6,6 millions de pieds carrés dont les baux ont durée moyenne pondérée de 4,5 ans. L'ajout des immeubles industriels a permis au FPI PRO de disposer d'un portefeuille mieux équilibré en faisant passer son exposition au secteur des immeubles industriels à 78 % de la SLB et à 63 % des loyers bruts.

Aperçu du portefeuille

Province Pourcentage

par loyer de

base Pourcentage

par SLB Catégorie d'actifs Pourcentage

par loyer de

base Pourcentage

par SLB Provinces maritimes 47 % 51 % Immeubles industriels 63 % 78 % Ontario 27 % 24 % Immeubles de

commerces de détail 26 % 15 % Ouest canadien 16 % 14 % Immeubles de bureaux 11 % 7 % Québec 10 % 12 %





Total 100,0 % 100,0 % Total 100,0 % 100,0 %

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à www.proreit.com .

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

