Réalisation de l'acquisition annoncée précédemment de cinq immeubles industriels d'une SLB totalisant 430 000 pieds carrés situés dans de grandes villes du Canada atlantique pour une contrepartie de 42,5 millions de dollars

atlantique pour une contrepartie de 42,5 millions de dollars Réalisation de l'acquisition annoncée précédemment de huit immeubles industriels d'une SLB totalisant 250 000 pieds carrés situés à Winnipeg , au Manitoba , pour une contrepartie de 32,3 millions de dollars

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (« FPI PRO » ou le « FPI ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de son acquisition annoncée précédemment d'une participation exclusive dans des immeubles destinés à l'industrie légère situés dans le Canada Atlantique pour une contrepartie de 42,5 millions de dollars en plus de son acquisition annoncée précédemment d'une participation exclusive dans huit immeubles destinés à l'industrie légère situés à Winnipeg, au Manitoba, pour une contrepartie de 32,3 millions de dollars.

Immeubles situés dans le Canada atlantique

Les cinq immeubles destinés à l'industrie légère à locataire unique sont situés dans quatre des principales villes du Canada atlantique et leur superficie locative brute (« SLB ») totalise 430 000 pieds carrés. Le prix d'achat des immeubles totalise 42,5 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture, ce qui correspond à un taux de capitalisation initial d'environ 6,3 %. Le prix d'achat a en grande partie été financé à l'aide d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 5 ans d'un capital de 29,0 millions de dollars portant intérêt au taux de 3,03 %, dont le solde a été réglé au moyen de fonds en caisse et de facilités d'exploitation de 13,5 millions de dollars provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars réalisé récemment.

Veuillez vous reporter au communiqué publié le 3 juin 2021 pour obtenir de plus amples renseignements sur les immeubles situés dans le Canada Atlantique.

Immeubles situés à Winnipeg

Les huit immeubles destinés à l'industrie légère situés à Winnipeg ont une SLB totale de 250 000 pieds carrés et leur prix d'achat totalise 32,3 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture, ce qui correspond à un taux de capitalisation initial d'environ 6,1 %. Le prix d'achat a en grande partie été financé à l'aide d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 5 ans d'un capital de 20,7 millions de dollars portant intérêt au taux de 2,95 %, dont le solde a été réglé au moyen de fonds en caisse et de facilités d'exploitation de 11,6 millions de dollars provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars réalisé récemment.

Veuillez vous reporter au communiqué publié le 15 juin 2021 pour obtenir de plus amples renseignements sur les immeubles situés à Winnipeg.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

Renseignements: Fonds de placement immobilier PRO, James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, CA, Vice-président directeur et chef des finances, 514 933-9552

