Réalisation de la vente annoncée précédemment de deux immeubles de commerce de détail non stratégiques pour un produit brut de 7,0 M$

Réalisation de la vente d'un immeuble industriel à usages multiples pour un produit brut de 6,5 M$

Refinancement de deux immeubles industriels par un nouveau prêt hypothécaire de 9,8 M$

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la réalisation de la vente de trois immeubles dont la surface locative brute (« SLB ») totalise environ 57 500 pieds carrés pour un produit brut total de 13,5 millions de dollars, sans les frais de clôture. De plus, le FPI PRO a procédé au refinancement de deux immeubles industriels en contractant un nouveau prêt hypothécaire d'une durée de quatre ans totalisant 9,8 millions de dollars.

« Dans le cadre du plan du FPI PRO annoncé précédemment visant à réaffecter le produit de la vente de certains immeubles non stratégiques, ces dispositions d'immeubles soulignent la solidité de notre portefeuille et témoignent de notre capacité à attirer des acheteurs malgré une conjoncture du marché difficile », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Gordon G. Lawlor.

« Nous sommes particulièrement heureux de la vente, sur une base opportune, de notre immeuble industriel à usages multiples situé à Winnipeg à un important locataire selon des modalités avantageuses. Nous avons réalisé des ventes d'immeubles totalisant 39,6 millions de dollars depuis le début de l'année, ce qui nous accorde la souplesse financière nécessaire pour saisir les occasions d'acquisition au sein de notre secteur industriel clé, tout en maintenant notre capacité à faire croître nos flux de trésorerie sur une base organique », a conclu M. Lawlor.

Transactions du portefeuille

Les détails des dispositions finalisées sont présentés ci-après.

Date de

l'aliénation (en 2024) Secteur Adresse SLB

(pi2) Produit brut Emploi du produit Remboursement

des prêts hypothécaires Remboursement

de la facilité de

crédit ou fins générales de

l'entreprise

(compte non

tenu des frais de clôture) 15 mai

(annoncée précédemment) Commerce

de détail 420 Albert Street, Regina (Saskatchewan) 11 000 4,8 M$ ̶ 4,8 M$ 27 mai

(annoncée précédemment) Commerce de détail 789 Main Street, Pincher Creek (Alberta) 8 500 2,2 M$ ̶ 2,2 M$ 7 juin (non annoncée précédemment) Immeuble industriel à usages

multiples 61-85 Muir Road, Winnipeg (Manitoba) 38 000 6,5 M$ 5,9 M$ (prêt

hypothécaire non

relié aux activités

de l'entreprise

venant à échéance

en 2024 portant

intérêt au taux de 6,93 %) 0,6 M$

TOTAL

57 500 13,5 M$ 5,9 M$ 7,6 M$

À la suite de la réalisation de ces trois ventes, le FPI PRO détient 117 immeubles de placement (y compris une participation de 50 % dans 42 immeubles de placement) dont la SLB totalise environ 6,2 millions de pieds carrés. Les immeubles industriels comptent pour environ 83 % de cette SLB totale et pour 75 % des loyers de base.

Détails de l'opération de refinancement

Le 21 juin 2024, le FPI PRO a procédé au refinancement de deux immeubles industriels situés à Edmonton, en Alberta, en contractant un nouveau prêt hypothécaire d'une durée de quatre ans portant intérêt au taux de 4,99 % totalisant 9,8 millions de dollars. Le produit de la vente a été affecté au remboursement de prêts hypothécaires totalisant environ 7,2 millions de dollars venant à échéance en 2024, le solde étant affecté au remboursement d'une partie de l'encours de la facilité de crédit ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

À la suite de ces refinancements et de ces remboursements de prêts hypothécaires, le solde des prêts hypothécaires venant à échéance en 2024 du FPI PRO s'élève à environ 4,2 millions de dollars, et ces prêts hypothécaires peuvent être soit renouvelés aux conditions du marché, soit remboursés au renouvellement par prélèvement sur les fonds en caisse.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des plans de croissance et d'autres informations concernant la stratégie d'affaires et les plans du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la réalisation par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, à l'emploi du produit tiré de la réalisation des opérations de refinancement et au renouvellement ou au remboursement des prêts hypothécaires venant à échéance en 2024. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2024, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

SOURCE Fonds de placement immobilier PRO

Renseignements supplémentaires : Relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933-9552