Acquisition d'un portefeuille composé de six immeubles industriels de qualité institutionnelle dont la superficie locative brute (« SLB ») totalise 678 177 pieds carrés.

Augmentation de l'exposition du FPI PRO au secteur immobilier industriel, la faisant passer à environ 88 % de la SLB et à 83 % des loyers de base.

Croissance du portefeuille des immeubles à petite et moyenne superficie du FPI PRO à Winnipeg , le faisant passer à 22 immeubles (y compris une parcelle de terrain en voie d'aménagement) et à une SLB d'environ 1,3 million de pieds carrés.

Opération ayant un effet relutif sur les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés par part du FPI.

Mise sur pied d'une relation stratégique avec Parkit en vue de futures occasions de croissance.

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 CNW/ ‑ Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (le « FPI PRO » ou le « FPI ») a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu avec Parkit Enterprise Inc. (TSX.V: PKT) (« Parkit ») une entente en vue d'acquérir une participation de 100 % dans un portefeuille composé de six immeubles industriels de qualité situés à Winnipeg, au Manitoba, dont la SLB totalise 678 177 pieds carrés (le « Portefeuille ») pour un prix d'achat total de 96,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), ce qui correspond à environ 142 $ le pied carré et à un taux de capitalisation de l'ordre de 6,5 %, et, par la même occasion, de réaliser des synergies de plateforme de gestion (l'« Opération »).

« Cette acquisition relutive représente une croissance significative de notre empreinte dans le secteur industriel de Winnipeg et cadre avec notre stratégie de croissance axée sur l'accroissement de notre plateforme au moyen d'immeubles industriels de grande qualité au sein de marchés secondaires solides », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Gordon Lawlor.

« Nous sommes ravis d'établir, dans le cadre de l'Opération, une relation stratégique avec Parkit par l'émission de parts et la nomination de Steven Scott, de Parkit, à notre conseil des fiduciaires suivant la clôture. En tenant compte de l'expertise à valeur ajoutée de Parkit et de nos intérêts communs, nous croyons que des occasions significatives de croissance partagée se profileront dans les années à venir », a ajouté M. Lawlor.

Steven Scott, président du conseil de Parkit, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'effectuer cet investissement important dans le FPI PRO et nous avons hâte de travailler avec Gordon et son équipe sur des occasions futures ».

Le Portefeuille

Le Portefeuille se compose de six immeubles de grande qualité dont la SLB totalise 678 177 pieds carrés, qui ont une hauteur libre moyenne pondérée de 21 pieds et sont dotés d'espaces d'entreposage, d'espaces destinés à l'industrie légère et d'espaces industriels à usage multiple. À l'heure actuelle, le Portefeuille est loué à 99,7 % à un éventail diversifié de 26 locataires, dont les baux ont une durée restante moyenne pondérée d'environ 4,2 ans. Les baux en vigueur au sein du Portfolio sont inférieurs d'environ 8 % au montant actuel des loyers pour des immeubles industriels à Winnipeg. Le Portefeuille complète le portefeuille existant du FPI PRO et fera passer l'exposition du FPI PRO à la région de Winnipeg à une SLB de 1,3 million de pieds carrés. Cette empreinte élargie au sein du marché de Winnipeg permettra d'accroître les capacités d'exploitation actuelles du FPI PRO.

Adresse des immeubles SLB (en pieds carrés) 1725 Inkster Boulevard - Winnipeg, MB 268 732 1345 Redwood Avenue - Winnipeg, MB 112 132 2030 Notre Dame Avenue - Winnipeg, MB 107 757 961‑975 Sherwin Road - Winnipeg, MB 82 640 310 De Baets Street - Winnipeg, MB 74 196 90‑120 Paramount Road - Winnipeg, MB 32 720 Total 678 177

Relation stratégique avec Parkit

Dans le cadre de l'Opération, le FPI PRO paiera environ 40 millions de dollars du prix d'achat par l'émission, en faveur de Parkit, d'un total d'environ 6,45 millions de parts de fiducie du FPI PRO et de parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO, chacune étant échangeable contre une part de fiducie du FPI PRO, au prix de 6,20 $ la part.

Le prix d'émission représente une prime de 21,8 % par rapport au cours de clôture des parts du FPI PRO le 12 mai 2025 et de 24,4 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des parts du FPI PRO à cette date, respectivement. Suivant l'Opération, Parkit détiendra une participation d'environ 9,6 % dans le FPI PRO.

Parallèlement à la clôture de l'Opération, le FPI PRO et Parkit concluront une convention de droits des investisseurs qui prévoira, notamment, certaines dispositions de blocage et de statu quo, des droits préférentiels de souscription et des droits d'inscription, ainsi que le droit de Parkit de nommer un fiduciaire au conseil du FPI PRO.

Le premier candidat au poste fiduciaire de Parkit sera Steven Scott, qui préside actuellement le conseil de Parkit. M. Scott est également président du conseil et chef de la direction de StorageVault Canada, dirigeant et chef de la direction de The Access Group of Companies, ainsi qu'administrateur et trésorier de l'Association canadienne d'entreposage libre‑service.

Le FPI PRO et Parkit sont tous deux d'avis que l'Opération établit les grandes lignes d'une relation stratégique qui intègre à la fois le portefeuille immobilier solide et la plateforme d'exploitation du FPI PRO et la vaste expérience à valeur ajoutée de Parkit.

Financement du Portefeuille

Le prix d'achat du Portefeuille de 96,5 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) devrait être réglé par une facilité de crédit non renouvelable garantie sur trois ans d'environ 63 millions de dollars portant intérêt à un taux de swap fixe prévu d'environ 4,4 % et par l'émission de parts, en faveur de Parkit, d'une valeur de 40 millions de dollars. Le solde du produit, s'il en est, après les coûts de clôture, devrait être affecté au remboursement d'une tranche des dettes impayées aux termes des facilités de crédits existantes du FPI et aux besoins commerciaux généraux du FPI.

Incidence de l'Opération sur le FPI PRO

Une fois l'Opération réalisée, le portefeuille du FPI sera constitué de 118 immeubles commerciaux productifs de revenus représentant une SLB d'environ 6,7 millions de pieds carrés et d'actifs totalisant 1,1 milliard de dollars dont les baux ont une durée moyenne pondérée d'environ 4,5 ans. L'ajout du Portefeuille augmentera l'exposition du PFI PRO au secteur des immeubles industriels, la faisant passer à environ 88 % de la SLB et à 83 % des loyers de base.

L'Opération devrait avoir un effet relutif sur les estimations consensuelles des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés par part pour 2025.

Clôture

La clôture de l'Opération est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX. La clôture de l'Opération devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2025.

La Banque Scotia a fourni des conseils financiers au FPI PRO dans le cadre de l'Opération.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections et des plans de croissance liés à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la clôture prévue de l'Opération et au moment de sa réalisation, au financement de l'Opération et à l'emploi du produit du financement, à l'incidence de l'Opération sur le portefeuille du FPI et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés, aux futures occasions de croissance du FPI et à la mise en application de sa stratégie, ainsi qu'à la conclusion d'une convention de droits des investisseurs. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance future correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui peut être consultée sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

