MONTRÉAL, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente de trois immeubles de commerce de détail non essentiels dont la surface locative brute (« SLB ») totalise environ 68 000 pieds carrés. Cette vente a été réalisée pour un produit brut total de 13,2 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture. Le produit de la vente a été affecté au remboursement de prêts hypothécaires connexes totalisant environ 4,4 millions de dollars, et le solde a été utilisé pour les fins générales de l'entreprise.

De plus, le FPI PRO a annoncé qu'il a refinancé auprès de prêteurs actuels le reste de ses prêts hypothécaires venant à échéance en 2023. Ce refinancement se compose notamment du renouvellement pour deux ans de prêts hypothécaires totalisant environ 19,0 millions de dollars, au taux de 6,64 %, et du renouvellement pour un an de prêts hypothécaires totalisant environ 5,9 millions de dollars, au taux de 6,93 %.

« Nous sommes heureux de la vente de ces actifs non essentiels qui s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de notre portefeuille et de la promotion de la croissance organique, comme en témoignent les renouvellements fructueux de baux échéant en 2023 et 2024 », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Gordon G. Lawlor. « Le refinancement de tous les prêts hypothécaires qui venaient à échéance en 2023 nous confère une marge de manœuvre financière supplémentaire à court terme et nous permet d'être en bonne position pour saisir des occasions futures dans le secteur des immeubles industriels. »

Transaction s du portefeuille

Compte tenu de finalisation de la vente annoncée aujourd'hui, le FPI PRO a vendu sept immeubles non essentiels en 2023 :



Secteur Adresse SLB

(pi2) Produit

brut Emploi du produit Date de l'aliénation (2023) Remboursement de prêts hypothécaires Fins générales de l'entreprise 21 avril Bureaux 26-32 Prince Arthur, Amherst (Nouvelle-Écosse)

11-15 Prince Street, Amherst (Nouvelle-Écosse.) 49 481 2,1 M$ -- 2,1 M$ 31 août Bureaux 9 Auriga Drive, Ottawa (Ontario) 30 912 9,1 M$ 5,7 M$ 3,4 M$ 31 août Bureaux 31 Auriga Drive, Ottawa (Ontario) 29 338 28 septembre Commerce de détail 875 rue King, Sherbrooke (Québec) 3 240 2,2 M$ 1,5 M$ 0,7 M$ 27 novembre Commerce de détail 165 Chain Lake Drive, Halifax (Nouvelle-Écosse) 44 720 8,7 M$ 4,4 M$ 4,3 M$ 27 novembre Commerce de détail 800 avenue Taniata, Lévis (Québec) 4 500 2,2 M$ -- 2,2 M$ 22 décembre Commerce de détail 1670 rue Notre-Dame, Québec (Québec)

(immeuble détenu en vue de réaménagement) 19 000 2,3 M$ -- 2,3 M$

TOTAL

181 191 26,6 M$ 11,6 M$ 15,0 M$

Compte tenu de ces aliénations, le FPI PRO détient 123 immeubles de placement (y compris une participation de 50 % dans 42 immeubles de placement) dont la SLB totalise environ 6,2 millions de pieds carrés. Les immeubles industriels comptent pour 82 % de cette SLB totale et pour 73 % des loyers de base.

Le point sur les activités

En date d'aujourd'hui, le taux d'occupation des immeubles du FPI PRO demeure élevé et s'établit à environ 98 %, compte tenu des locaux réservés.

Environ 90 % de la superficie locative brute des baux venant à échéance en 2023 a fait l'objet d'un renouvellement à des taux majorés d'environ 44 % en moyenne, et environ 26 % de la superficie locative brute des baux venant à échéance en 2024 a fait l'objet d'un renouvellement à des taux majorés d'environ 28 % en moyenne.

Le risque lié à l'échéance des prêts hypothécaires est limité à environ 33 millions de dollars pour 2024, et le FPI PRO a accès à 43 millions de dollars aux termes de sa facilité de crédit.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des prévisions, des plans de croissance et d'autres informations concernant la stratégie d'affaires et les plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la réalisation par le FPI PRO de sa stratégie de croissance et à l'optimisation de son portefeuille. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

