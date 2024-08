MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Fonds de placement immobilier PRO (« FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV: PRV.UN) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente exécutoire visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel stratégiquement situé à Dorval, en banlieue de Montréal, au Québec, contigu à l'Aéroport international Montréal‑Trudeau, pour un prix d'achat total de 32,6 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), ce qui représente un taux de capitalisation initial d'environ 6,7 %.

Le prix d'achat sera financé à l'aide d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de cinq ans d'un capital de 21,2 millions de dollars portant intérêt au taux de 5,10 % par année. Le solde du prix d'achat a été financé par prélèvement sur le produit tiré de la vente annoncée précédemment d'immeubles non essentiels ainsi que sur les facilités d'exploitation offertes.

« Tandis que nous continuons de mener à bien notre programme de réinvestissement des capitaux, nous sommes heureux d'annoncer cette acquisition relutive qui s'inscrit dans notre stratégie de croissance et qui respecte notre objectif à moyen terme qui consiste à élargir notre empreinte dans le secteur industriel afin de la porter à 90 % du loyer de base et à un actif total d'une valeur de 2 milliards de dollars », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Gordon Lawlor.

Immeuble destiné à l'industrie légère de haute qualité

L'immeuble industriel occupé par un seul locataire, situé au 2945, avenue André, à Dorval, au Québec, a une superficie locative brute (« SLB ») de 134 340 pieds carrés et dispose d'un entrepôt d'une hauteur libre variant entre 24 et 27 pieds ainsi que d'une configuration qui facilite le chargement. Il est occupé dans son intégralité par une société nationale du secteur de la logistique, dont le bail à long terme prévoit des augmentations de loyer annuelles et comporte des options de renouvellement. Le locataire occupe l'immeuble depuis 2013.

À la réalisation de cette acquisition, le portefeuille du FPI PRO comptera 115 immeubles commerciaux productifs de revenu, dont une participation de 50 % dans 42 immeubles de placement, d'une SLB totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés. Cette acquisition augmentera encore davantage l'exposition du portefeuille au secteur industriel, portant ainsi sa SLB à environ 86 % et son loyer de base à 80 %, sur une base pro forma. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles et sa clôture devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2024.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des prévisions, des plans de croissance et d'autres informations concernant la stratégie d'affaires et les plans futurs du FPI PRO. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs peuvent en général être repérés par l'emploi de termes et de verbes comme « perspectives », « objectifs », « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « prévoir » ou « continuer », ainsi que par l'utilisation du futur et du conditionnel et d'expressions similaires suggérant un résultat ou un événement futur. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la réalisation par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, à la présence accrue proposée du FPI PRO dans le secteur des immeubles destinés à l'industrie légère, à l'acquisition projetée d'un immeuble industriel pour un prix d'achat total d'environ 32,6 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), au moment de la réalisation de l'acquisition et aux conditions du financement de cette acquisition, ainsi qu'à l'objectif à moyen terme (sur un horizon de trois à cinq ans) qui consiste à atteindre un actif se chiffrant à 2 milliards de dollars et un loyer de base de 90 % pour les immeubles industriels.

Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses actuelles concernant des événements futurs, notamment celles selon lesquelles : i) le FPI PRO obtiendra du financement conformément à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront aux attentes actuelles du FPI PRO; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Sans limiter la portée de ce qui précède, l'objectif à moyen terme (sur un horizon de trois à cinq ans) du FPI PRO repose sur le plan d'affaires et les stratégies actuels du FPI PRO. Cet objectif n'est pas considéré comme une prévision des résultats futurs. L'objectif à moyen terme tient compte de la croissance antérieure du FPI ainsi que de certaines hypothèses, notamment des suivantes : i) la conjoncture des marchés des capitaux à l'échelle mondiale; ii) l'accès aux capitaux; iii) l'exposition aux taux d'intérêt; iv) la disponibilité d'immeubles industriels de haute qualité aux fins d'acquisitions futures; v) les aliénations d'immeubles de commerce de détail et d'immeubles de bureaux; et vi) la capacité de financer des acquisitions relutives.

Bien que le FPI PRO estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, il ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes et, puisque ces énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, il ne faudrait pas s'y fier indûment. Certaines hypothèses et certains facteurs importants sont utilisés pour préparer les énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous‑entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca .

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison Schafer, CPA, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552