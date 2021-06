MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu aujourd'hui de façon virtuelle.

Au total, les porteurs d'environ 25,21 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI ont participé à l'assemblée et chacun des huit fiduciaires du FPI a été réélu à une majorité substantielle comme suit :

Fiduciaire Voix en

faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstention Pourcentage

d'abstention Peter Aghar 12 097 391 99,56 % 53 376 0,44 %









James W.

Beckerleg 12 097 381 99,56 % 53 386 0,44 %









Vincent Chiara 12 086 653 99,47 % 64 114 0,53 %









Martin Coté 12 097 119 99,56 % 53 648 0,44 %









Shenoor Jadavji 12 099 289 99,58 % 51 478 0,42 %









John Levitt 12 041 547 99,10 % 109 220 0,90 %









Gérard A.

Limoges 12 042 536 99,11 % 108 231 0,89 %









Ronald E. Smith 12 042 048 99,10 % 108 719 0,90 %

Le mandat de l'auditeur externe a également été renouvelé à l'assemblée. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

