MONTRÉAL, le 11 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu aujourd'hui de façon virtuelle.

Au total, les porteurs d'environ 11,51 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI ont participé à l'assemblée et chacun des huit fiduciaires du FPI a été réélu à une majorité substantielle comme suit :

Fiduciaire Voix en

faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstention Pourcentage

d'abstention Peter Aghar 4 524 260 98,38 % 74 629 1,62 %

James W. Beckerleg 4 518 487 98,25 % 80 402 1,75 %

Vincent Chiara 4 494 158 97,72 % 104 731 2,28 %

Martin Côté 4 524 174 98,38 % 74 715 1,62 %

Shenoor Jadavji 4 522 383 98,34 % 76 506 1,66 %

John Levitt 4 508 830 98,04 % 90 059 1,96 %

Gérard A. Limoges 4 486 939 97,57 % 111 950 2,43 %

Ronald E. Smith 4 493 131 97,70 % 105 758 2,30 %

Le mandat de l'auditeur externe a également été renouvelé à l'assemblée. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 93 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 4,5 millions de pieds carrés. Créé en 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

SOURCE FPI PRO

Renseignements: Fonds de placement immobilier PRO, James W. Beckerleg, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, CA, Vice-président directeur, chef des finances et secrétaire, 514 933-9552

Liens connexes

www.proreit.com