MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV) a le plaisir d'annoncer la nomination de Christine Pound, IAS.A, à son conseil de fiduciaires, en vigueur dès maintenant.

« Nous sommes heureux d'accueillir Christine Pound au sein de notre conseil. Avocate très respectée en droit des sociétés, Maître Pound possède une vaste expérience en fusions et acquisitions, en gouvernance d'entreprise et en projets d'infrastructure », a mentionné James W. Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO. « Son expertise approfondie et ses précieuses connaissances seront inestimables au cours des délibérations du conseil durant la mise en œuvre de notre stratégie de croissance ambitieuse, principalement axée sur le secteur industriel. »

Christine Pound se joint au conseil de fiduciaires à la suite du décès de Gérard A. Limoges, CM, FCPA, FCA, Adm.A., survenu plus tôt cette année. Monsieur Limoges siégeait comme fiduciaire du FPI PRO depuis sa création en 2013. « J'aimerais souligner la contribution du regretté Gérard Limoges, ainsi que son dévouement au FPI PRO et son amitié, a ajouté M. Beckerleg.

Maître Pound est associée au cabinet juridique Stewart McKelvey, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle travaille autant pour des sociétés ouvertes que fermées, dans un large éventail d'industries. Maître Pound a suivi le programme de formation des administrateurs de sociétés de l'École d'études commerciales Rotman et est membre de l'Association du Barreau canadien depuis 2004.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

