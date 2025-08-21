MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois d'août 2025 (0,45 $ sur une base annualisée) sera versée le 15 août 2025 aux porteurs de parts inscrits au 29 août 2025.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Depuis sa création en 2013, le FPI PRO détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552