MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 le mardi 11 novembre 2025 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique tenue par l'équipe de direction du FPI PRO se tiendra le mercredi 12 novembre 2025 à 9 h 00 (HE). Les analystes financiers sont invités à se joindre à l'appel, lequel comprendra une période de questions. Les médias et toute autre personne intéressée peuvent également y assister par l'entremise de la webdiffusion en direct, en mode écoute seulement.

Les états financiers et le rapport de gestion du FPI PRO du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2025 seront accessibles sur le site Web du FPI PRO, sous la rubrique « Information investisseurs », ainsi que sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à sedarplus.ca.

Conférence téléphonique sur les résultats du T3 2025 Date : Le mercredi 12 novembre 2025 Heure : 9 h 00 (HE) Numéros à composer : 1 (800) 990-4777 ou 1 (514) 400-3794 (conférence : 71575) Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/6Eg9QAgxMXo

Enregistrement audio de la conférence Numéros de téléphone d'accès : 1 (888) 660-6345 ou 1 (289) 819-1450 Code d'accès : 71575 #

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 19 novembre 2025.

