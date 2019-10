Le FPI PRO annonce la date de publication des résultats du troisième trimestre 2019 et sa conférence téléphonique

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019, le mercredi 13 novembre 2019 après la fermeture des marchés. James W. Beckerleg, président et chef de la direction, et Gordon G. Lawlor, vice-président directeur et chef des finances, discuteront des résultats lors d'une conférence téléphonique qui se tiendra le jeudi 14 novembre 2019 à 11 heures (HAE). Les analystes financiers sont invités à se joindre à l'appel, lequel comprendra une période de questions. Les médias et toute autre personne intéressée peuvent également y assister par l'entremise de la webdiffusion en direct, en mode écoute seulement.

Les états financiers et le rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019 seront accessibles sur le site Web du FPI PRO, sous la rubrique « Information investisseurs », ainsi que sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à www.sedar.com.

Conférence téléphonique sur les résultats du T3 2019

Date : jeudi 14 novembre 2019

Heure : 11 heures (HAE)

Numéros à composer : (888) 390-0605 ou 416-764-8609 ou 514-225-7341

Webdiffusion en direct : https://event.on24.com/wcc/r/2125687/83C5C9F2BFAA48DD9C79D3E0C9A0969E

Enregistrement audio de la conférence

Numéros de téléphone d'accès : 888 390 0541 ou 416 764 8677

Code d'accès : 545796 #

L'enregistrement audio sera accessible sur le site Web du FPI PRO durant les 90 jours suivant la conférence téléphonique.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 91 immeubles commerciaux à l'échelle du Canada, représentant plus de 4,4 millions de pieds carrés en superficie locative brute. Créé en 2013, le FPI PRO est principalement axé sur les marchés secondaires forts au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, ainsi que sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien.

