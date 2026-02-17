MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) publiera ses résultats financiers de l'exercice 2025 et du quatrième trimestre de 2025 le mercredi 4 mars 2026 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique tenue par l'équipe de direction du FPI PRO se tiendra le jeudi 5 mars 2026 à 9 h 00 heures (HE). Les analystes financiers sont invités à se joindre à l'appel, lequel comprendra une période de questions. Les médias et toute autre personne intéressée peuvent également y assister par l'entremise de la webdiffusion en direct, en mode écoute seulement.

Les états financiers et le rapport de gestion du FPI PRO de l'exercice 2025 et du quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2025 seront accessibles sur le site Web du FPI PRO, sous la rubrique « Information investisseurs », ainsi que sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à sedarplus.ca.

Conférence téléphonique sur les résultats de l'exercice 2025 et du T4 2025

Date : Le jeudi 5 mars 2026

Heure : 9 h 00 (HE)

Numéros à composer : 1 800 990-4777 ou 1 514 400-3794 (conférence : 15962)

Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/VzYPEBbEwN6

Enregistrement audio de la conférence

Numéros de téléphone d'accès : 1 888 660-6345 ou 1 289 819-1450

Code d'accès : 15962#

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 12 mars 2026.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Implanté au sein de marchés canadiens primaires et secondaires robustes, le FPI PRO vise à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et une valeur à long terme pour ses porteurs de parts.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

Pour plus de renseignements : Mélanie Tardif, CPA, [email protected]