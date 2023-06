LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 3 avril 2023, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 46e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2 millions $.

De ce montant, 500 000 $ ont été accordés à deux projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les promoteurs de ces projets sont Untamed Productions inc. et PVP Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA et la Société Radio-Canada. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 553 333 $ et le FMC une somme de 626 667 $, pour un investissement global totalisant 2 180 000 $. Les huit projets de séries de fiction qui ont été sélectionnés se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Productions Casablanca inc., Blachfilms, Les Productions Passez Go inc., Groupe Fair-Play inc., Les Productions ALSO inc., Productions Pixcom inc. et Amalga Créations Médias inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Société Radio-Canada, Groupe TVA, Bell Média inc. et Corus Média inc. L'investissement du FMC sera partagé par sept de ces productions.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 370 projets touchant 99 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 101,4 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 18% et des émissions dramatiques à hauteur de 44% (pourcentages arrondis).

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 12,5 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de près de 11,5 millions $ et le FMC de plus de 5 millions $, totalisant près de 16,5 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Mont-Rouge

Productions Casablanca inc.

(Coproducteur : Connections Productions inc.)



Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada



Partenariat avec le FMC

Bienvenue à Mont-Rouge, splendide bourgade côtière isolée du Nouveau-Brunswick. Alors qu'on célèbre la fin de la saison touristique, le meurtre sauvage et inexplicable d'un homme impliqué dans la communauté vient perturber ce charmant village sans histoires.

Société distincte

Blachfilms

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

Marc, ufologue, cherche à retrouver son frère Gabriel disparu depuis une quinzaine d'année, avec l'aide de sa mère Micheline. Au fil du temps, les preuves qu'il a été enlevé par des extraterrestres s'accumulent, mais sa rencontre avec une femme mystérieuse prénommée Simone vient réorienter la nature de ses présomptions.

C'est comme ça que je t'aime - Saison 3

Productions Casablanca inc.

Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada



Partenariat avec le FMC

Été 1976. Le sexisme est de retour à Sainte-Foy alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur la ville. Huguette Delisle a tout perdu; elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette troisième et dernière saison de C'est comme ça que je t'aime sera celle de la terrible et impitoyable vengeance d'Huguette Delisle.

Animaux noirs

Les Productions Passez Go inc.

Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.



Partenariat avec le FMC

Après le décès du père qu'ils ont renié pendant une décennie, les héritiers d'un richissime homme d'affaires s'affrontent dans une série d'épreuves de torture psychologique qui fera ressurgir les profondes blessures de l'enfance, dans le but de mettre la main sur 84 millions $.

La Collecte

Groupe Fair-Play inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.



Partenariat avec le FMC

La Collecte, c'est l'histoire de Kevin, un collecteur de dettes qui décide de prendre sa retraite au sommet de sa gloire lorsqu'il apprend que sa blonde est enceinte. Il veut se retirer du milieu criminel pour pouvoir offrir à sa fille une vie sécuritaire et normale. Mais c'est compliqué…

Projet Innocence

Les Productions ALSO inc.

Télédiffuseur canadien: Bell Média inc.



Partenariat avec le FMC

Lors d'un stage au Projet Innocence, des étudiants en droit seront confrontés dans leurs valeurs en travaillant sur la libération d'un condamné qui clame son innocence. Une fiction portée par des personnages forts et des intrigues prenantes, qui soulève des questions sur le système juridique et la présomption d'innocence.

Nuit Blanche - saison 2

Productions Pixcom inc.

Télédiffuseur canadien: Corus



Partenariat avec le FMC

Dans la saison 2, Louise poursuit ses rêves impossibles, mais perd quelques plumes en chemin. Quant aux enfants Hébert, ils sont confrontés à des situations impossibles.

Sorcières

Amalga Créations Médias inc.

Télédiffuseur canadien: Groupe TVA inc.

La découverte d'un bébé nu, à proximité de leurs anciennes terres familiales réveille de nombreux secrets et amène trois sœurs, Joe, Beth et Agnes, à reconnecter après 30 ans d'absence.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 5,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 132,2 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 2 octobre 2023 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le mardi 23 janvier 2024, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

