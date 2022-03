MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique et d'un modèle d'affaires de son programme d'aide à l'exportation.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 25 janvier 2022, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 23e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 480 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des deux projets choisis : Attraction Images inc., A Média Films inc. et Les Films Séville inc.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant près de 16,5 millions $ pour 101 projets, soit près de 15,5 millions $ pour 87 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de près de 11 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 45 modèles d'affaires d'exportation avec 28 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 2,8 millions $ depuis 2017. Pour cette 20e ronde, le FMC investit une part de 50 000 $ et le Fonds Québecor, une part de 250 000 $, pour un investissement global totalisant 300 000 $ dans le modèle d'affaires de l'entreprise suivante : URBANIA Média inc.

De plus, par son Programme de soutien aux initiatives culturelles (PSIC), le Fonds Québecor a accepté de contribuer à une nouvelle initiative concernant la diversité culturelle. Cette initiative consiste à soutenir un programme de stages par l'Agence On est là. Cette agence représentant les artistes et artisans de la diversité, est un organisme à but non lucratif (OSBL) d'économie sociale dont le mandat premier est le rayonnement de la diversité dans le milieu culturel canadien. Rappelons que cet organisme a pu démarrer grâce au soutien du Fonds Québecor avec ce même programme.

PROJETS FINANCÉS :

Le Temps d'un été

Producteur : Attraction Images Inc.

Distributeur : Les Films Séville Inc.

Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd'hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu'il n'arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l'évidence : il devra fermer son église. Comme un appel de la providence, il hérite d'une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d'y emmener avec lui une bande de sans-abris, des hommes et des femmes qui, tout comme lui, ont besoin de vacances. Le Temps d'un été nous plonge dans une histoire lumineuse... Une histoire tissée de fous rires, de silences et de larmes... Un feel-good social où le désespoir côtoie l'espoir...Et, malgré des passages parfois plus sombres et émouvants, le spectateur n'est jamais confiné à sa tristesse.

23 décembre

Producteur : A Média Films inc.

Distributeurs : Les Films Séville Inc.

Le 23 décembre, la frénésie du temps des Fêtes est partout. Dans ce film choral, on suit une célibataire endurcie qui veut trouver l'amour ; un couple inquiet de voir sa vie changer ; un chanteur qui remonte sur scène après une pause ; une femme souhaitant organiser un Noël parfait ; un ado qui porte un secret ; un homme refusant que la société se transforme ; et une patronne qui doit prouver sa valeur tout en gérant des problèmes personnels. Leurs destins s'entremêlent pendant cette journée tumultueuse, couronnée par une tempête de neige… S'ils ont tous une vision personnelle d'un Noël magique, ils découvriront que les moments parfaits se trouvent peut-être dans les imperfections et les imprévus.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 5,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 124 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 24 mai 2022 et celle pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le vendredi 1er avril 2022, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

