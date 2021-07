MONTRÉAL, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 25 mai 2021, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 22e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 540 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des quatre projets choisis : Amalga Créations Médias inc., Cinémaginaire inc., Go Films, Attraction Images Productions XVI inc. et Les Films Séville inc.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant près de 16 millions $ pour 99 projets, soit près de 15 millions $ pour 85 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 9,7 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 41 modèles d'affaires d'exportation avec 27 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant près de 2,5 millions $ depuis 2017. Pour cette 18e ronde, le FMC investit une part de 150 000$ et le Fonds Québecor, une part de 150 000 $, pour un investissement global totalisant 300 000$ dans le modèle d'affaires de l'entreprise suivante : Happy Camper Média inc.

Pour une 3e ronde, depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). KO Distribution inc., bénéficiera de cette bonification soutenant le transfert d'actions à son personnel clé féminin, d'une contribution de 80 000$ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, équivaut à une hauteur de 240 000$.

PROJETS FINANCÉS :

Ru

Producteur : Amalga Créations Médias inc.

Distributeur : Les Films Séville Inc.

Tinh, une jeune réfugiée vietnamienne de 11 ans, doit s'adapter à sa nouvelle vie au Québec après s'être enfuie avec sa famille sur une embarcation de fortune et avoir échappé à mille périls. Cette adaptation cinématographique est tirée du célèbre roman du même nom de l'écrivaine Kim Thúy.

Testament

Producteur : Cinémaginaire inc.

Distributeurs : Les Films Séville Inc.

Ce nouvel opus de Denys Arcand pose un regard cinglant sur notre époque. Dans une ère de rectitude politique, d'évolution identitaire, de protestations, scandales culturels, militantisme, tempêtes médiatiques, et autres contestations, un homme âgé n'ayant plus la foi en l'humanité, découvre de nouveaux repères et ainsi son bonheur.

Le Plongeur

Producteur : Go Films

Distributeur : Les Films Séville Inc.

Montréal, hiver 2002. Stéphane, 19 ans, fan de Métal, étudiant, s'engouffre dans une spirale menaçante : il est accro aux jeux. Endetté, sans appartement, Stéphane prend un job de plongeur dans un restaurant afin de s'en sortir. Il découvre la vie survoltée d'un restaurant à l'approche des fêtes et sa galerie de personnages.

L'Arracheuse de temps

Producteur : Attraction Images Productions XVI Inc.

Distributeur : Les Films Séville Inc.

En 1988, à Saint-Élie-de-Caxton, un garçon de onze ans s'inquiète pour la vie de sa grand-mère. Usée par la maladie, la vieille conteuse tente de convaincre son petit-fils que la Mort n'existe plus. À travers son récit, on rencontre les personnages du village de 1927 qui, par quelques tours extraordinaires, élimineront la Mort qui les menace. Ce long métrage est inspiré du conte de Fred Pellerin.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 6,6 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 119 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu en janvier 2022. La date spécifique sera annoncée en ligne ultérieurement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

