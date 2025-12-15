CALGARY, AB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, souligne le 30e anniversaire du Fonds pour dommages à l'environnement en annonçant que le gouvernement du Canada investira plus de 10,6 millions de dollars dans 23 projets qui auront des retombées positives sur les écosystèmes et les collectivités dans tout le Canada.

Depuis 30 ans, le Fonds pour dommages à l'environnement utilise les amendes, les pénalités, les ordonnances des tribunaux et les paiements volontaires découlant d'infractions environnementales pour faire voir le jour à des projets qui contribuent réellement à restaurer l'environnement et à protéger les espèces sauvages et leurs habitats - la preuve que les dommages à l'environnement peuvent mener à la guérison de l'environnement.

Depuis la création du programme en 1995, plus de 255 millions de dollars ont été investis dans plus de 600 projets. Ces initiatives dirigées par les collectivités ont joué un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité et la promotion d'une intendance et d'une résilience de l'environnement à long terme.

Désormais, 23 nouveaux projets dirigés par les collectivités s'ajoutent au programme, et chacun reçoit un financement pour des mesures axées sur la restauration ou l'amélioration du milieu naturel, la protection des espèces sauvages, l'amélioration de la qualité de l'environnement, et la recherche et le développement menant à la restauration.

On estime que ces 23 projets permettront :

de mobiliser plus de 6 500 participants et plus de 130 organisations communautaires partenaires dans des activités de projet;

de surveiller, d'évaluer et de diriger des études sur plus de 116 000 hectares d'habitats fauniques, ce qui équivaut à près de deux fois la taille de Toronto, la plus grande ville du Canada;

d'améliorer la qualité de l'environnement sur plus de 120 hectares d'habitats, soit l'équivalent d'environ 218 terrains de football;

de réduire ou de détourner 7 600 kilogrammes de déchets toxiques ou dangereux, évitant ainsi qu'ils se retrouvent dans la nature.

En réinvestissant le montant des amendes découlant des infractions environnementales dans des projets qui permettent de restaurer les milieux naturels, souvent à l'endroit même où les torts ont été causés, le Fonds pour dommages à l'environnement favorise un rétablissement concret et renforce le principe selon lequel un geste dommageable pour l'environnement doit être suivi d'un geste bénéfique pour l'environnement.

« Depuis 30 ans, le Fonds pour dommages à l'environnement nous montre que même lorsque la nature a subi des torts, la guérison et la restauration restent possibles. Il est encourageant de voir comment les collectivités partout au Canada ont transformé la responsabilisation en action, en convertissant les pénalités découlant d'infractions environnementales en projets constructifs qui protègent l'environnement et préservent les espèces sauvages et leurs habitats. L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité, et les personnes à l'origine de ces initiatives, qui changent vraiment les choses pour notre environnement aujourd'hui et pour les générations futures, sont pour moi une source d'inspiration. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« À l'Université de Calgary, nous sommes résolus à assurer une intendance responsable de notre environnement naturel au moyen de recherches axées sur la rigueur scientifique et la mobilisation communautaire. En Alberta, nos collectivités et nos industries dépendent de la santé des écosystèmes, et les recherches que nous réalisons grâce à ce financement donneront des indications cruciales sur la santé de nos bassins versants. »

- Ed McCauley (Ph. D.), président et vice-recteur de l'Université de Calgary

En soutenant des projets qui permettent de restaurer ou d'enrichir les milieux naturels, d'améliorer la qualité de l'environnement et de stimuler les activités de recherche et de développement contribuant à la restauration, le gouvernement du Canada respecte son engagement ferme à lutter contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

Réalisés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec, ces 23 projets sont dirigés par 12 organisations non gouvernementales, huit organisations autochtones et trois universités.

Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada qui est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Le Fonds achemine les montants provenant d'amendes, de pénalités, d'ordonnances des tribunaux et de paiements volontaires vers des projets qui permettront de réparer les torts causés à l'environnement ou de générer des retombées positives sur l'environnement. Le Fonds vise à investir ces montants dans les régions où les dommages environnementaux ont eu lieu.

Les amendes et les pénalités sont automatiquement versées au Fonds pour dommages à l'environnement en vertu de 14 dispositions législatives fédérales, dont le paragraphe 40(6) de la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Cinq lois fédérales contiennent des clauses discrétionnaires pouvant être appliquées pour verser les amendes et pénalités au Fonds pour dommages à l'environnement; l'alinéa 79.2f) de la Loi sur les pêches en est un exemple.

