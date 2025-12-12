CALGARY, AB, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, soulignera le 30e anniversaire du Fonds pour dommages à l'environnement du Canada et mettra en lumière l'investissement du gouvernement du Canada dans la réalisation de 23 projets qui auront des bienfaits sur les écosystèmes et les communautés dans l'ensemble du pays.

Après l'annonce, les journalistes pourront poser des questions.

Activité : Annonce en présentiel Date : Le lundi 15 décembre 2025 Heure : 10 h 45 (HNR) Lieu : Université de Calgary

Atrium du pavillon administratif

539 Campus Place NW

Calgary (Alberta)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]