GATINEAU, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que les météorologues et les climatologues d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information sur la météo attendue cet hiver au Canada et répondront aux questions à ce sujet. Il sera également question des changements apportés au système d'attribution des phénomènes météorologiques extrêmes du Ministère.

Activité : Séance d'information et point de presse (bilingues) Date : Le jeudi 11 décembre 2025 Heure : 13 h (HNE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, veuillez cliquer sur le lien vers Zoom.

Il sera possible de citer les interventions, et le point de presse pourra être enregistré.

Une fois sur Zoom pour le point de presse, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]