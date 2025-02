OTTAWA, ON, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger notre environnement naturel contre les menaces qui pèsent sur nos terres, nos espèces sauvages, nos cours d'eau et nos collectivités. Le Fonds pour dommages à l'environnement du Canada fait en sorte qu'un geste dommageable pour l'environnement soit suivi d'un geste qui lui est bénéfique, en soutenant des projets importants qui protègent les espèces sauvages et les milieux naturels du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de plus de 12,2 millions de dollars provenant du Fonds pour dommages à l'environnement visant à financer 22 projets dans l'ensemble du Canada qui mettront l'accent sur la restauration ou l'amélioration de l'environnement naturel, le soutien des espèces sauvages, l'amélioration de la qualité de l'environnement et les activités de recherche et développement menant à la remise en état de la nature.

Pilotés par 14 organisations non gouvernementales, six organisations autochtones, une municipalité et une université, ces projets seront axés sur la protection de la nature, la restauration d'habitats et la préservation des populations d'espèces sauvages. Voici les retombées prévues de ces projets :

mobiliser plus de 31 000 personnes qui participeront aux activités de ces projets, par exemple à la remise en état d'habitats pour les poissons;

prévenir ou détourner 144 710 kg de déchets toxiques ou dangereux, évitant ainsi qu'ils ne pénètrent dans l'environnement;

prévenir 5 191 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer près de 1 600 voitures de la circulation;

contrôler, évaluer et diriger des études menées sur 127 265 hectares d'habitat, une superficie équivalente à plus de 800 000 patinoires;

prendre des mesures de restauration et de gestion pour plus de 2 670 hectares d'habitat, une superficie équivalente à près de 17 000 patinoires;

mettre en œuvre des activités d'amélioration de la qualité de l'environnement sur 17 824 hectares d'habitat, une superficie équivalente à plus de 100 000 patinoires.

Le Fonds pour dommages à l'environnement du Canada utilise les sommes provenant des amendes infligées pour des infractions environnementales afin de soutenir des projets qui auront des retombées positives sur les milieux naturels du Canada, habituellement dans les régions où les infractions ont été commises.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à prendre des mesures concrètes pour préserver nos espèces sauvages et remettre en état nos milieux naturels. Grâce au Fonds pour dommages à l'environnement du Canada, nous soutenons 22 projets dans l'ensemble du pays qui favorisent la biodiversité, la conservation dirigée par les Autochtones et les initiatives environnementales locales dans les écosystèmes où des dommages ont été causés. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En soutenant des projets qui permettent de restaurer ou d'améliorer l'environnement naturel, d'améliorer la qualité de l'environnement et de stimuler les activités de recherche et développement pour appuyer la remise en état de la nature, le gouvernement du Canada respecte son engagement ferme à lutter contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

respecte son engagement ferme à lutter contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution. Les 22 projets sont menés par des organisations situées en Alberta , en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en Ontario , à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan .

, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en , à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en . Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada . Le Fonds achemine les sommes reçues à la suite d'amendes, de pénalités, d'ordonnances de la cour et de versements volontaires vers des projets visant à réparer les dommages causés à l'environnement ou à protéger l'environnement. Le Fonds vise à investir ces sommes dans les régions où les dommages environnementaux se sont produits.

administré par Environnement et Changement climatique . Le Fonds achemine les sommes reçues à la suite d'amendes, de pénalités, d'ordonnances de la cour et de versements volontaires vers des projets visant à réparer les dommages causés à l'environnement ou à protéger l'environnement. Le Fonds vise à investir ces sommes dans les régions où les dommages environnementaux se sont produits. Depuis 2016, au-delà de 210 millions de dollars ont été investis dans plus de 300 projets bénéfiques pour les écosystèmes et les collectivités partout au pays.

Les amendes et les sanctions sont automatiquement versées au Fonds pour dommages à l'environnement en vertu de 14 dispositions législatives fédérales, dont : le paragraphe 40(6) de la Loi sur les pêches; la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Cinq lois fédérales contiennent des clauses discrétionnaires pouvant être appliquées pour verser les amendes et sanctions au Fonds pour dommages à l'environnement; l'alinéa 79.2f) de la Loi sur les pêches en est un exemple.

