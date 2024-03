HALIFAX, NS, le 4 mars 2024 /CNW/ - Une crise du logement sévit au Canada. Les municipalités ont un rôle important à jouer dans la résolution de cette crise. Elles éliminent les approches désuètes en matière de délivrance de permis et de zonage qui ne suivent pas le rythme de la croissance de nos collectivités. Mais elles ne peuvent le faire seules.

Pour les aider, nous avons lancé le Fonds pour accélérer la construction de logements. Nous avons utilisé ce fonds pour négocier des ententes avec des municipalités de partout au pays et avec le gouvernement du Québec. Des changements importants qui faciliteront la construction résidentielle ont découlé de ces ententes.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements a mené au plus grand mouvement de densification de l'histoire du Canada. La conclusion de 179 ententes définitives a fait progresser d'ambitieuses réformes en matière de logement dans les grandes villes, les petites municipalités, les collectivités rurales et les communautés autochtones dans toutes les régions du pays.

Le programme était extrêmement concurrentiel et comptait 540 demandeurs. Afin d'obtenir du financement fédéral, des villes de partout au Canada ont révisé leurs demandes pour y inclure des mesures plus ambitieuses qui aideront à construire plus de logements afin d'améliorer leurs chances de recevoir du soutien du gouvernement fédéral.

Au cours des trois premières années, le programme permettra d'accélérer la délivrance de plus de 107 000 permis de construire des logements.

Dans la prochaine décennie, ces ententes seront à l'origine de plus de 750 000 logements nouvellement autorisés.

Ce programme aidera à construire plus de logements, plus rapidement, que les personnes au Canada auront les moyens de louer ou d'acheter.

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera à construire les logements dont les personnes au Canada ont besoin et qu'ils peuvent se payer. Il y a encore beaucoup à faire, mais ce programme a radicalement changé la façon dont les collectivités construisent des logements au pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) a reçu 544 demandes, dont 179 ont donné lieu à la signature d'ententes. On peut s'attendre à des annonces locales dans un proche avenir.

Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

