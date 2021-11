TORONTO, le 2 nov. 2021 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé que le Fonds immobilier canadien de base RBC (le « Fonds ») a terminé avec succès la troisième phase de son programme de placement pluriannuel le 29 octobre 2021 qui comprend une acquisition de plus de 700 millions de dollars d'actifs immobiliers. De plus, le Fonds s'est classé premier au Canada dans la catégorie « Portefeuille de base diversifié non coté en bourse » et il a été nommé « chef de file du secteur pour l'ensemble de la région » des Amériques dans sa première évaluation par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (« GRESB »).

Troisième clôture du fonds

La troisième clôture du Fonds a dépassé son objectif en levant plus de 450 millions de dollars de souscriptions d'actions, poursuivant sa stratégie de placement par étapes avec British Columbia Investment Management Corporation (« BCI ») et QuadReal Property Group (« QuadReal »). Créé en partenariat avec la British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et QuadReal Property Group (QuadReal), le Fonds permet aux investisseurs d'avoir accès à l'un des portefeuilles de biens immobiliers commerciaux les plus importants et diversifiés ainsi que de la meilleure qualité du Canada, dont les actifs sont situés dans des villes clés du pays. Après la clôture du 29 octobre 2021, le Fonds a 2,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une participation dans 62 actifs évalués à plus de 3,4 milliards de dollars (en part), BCI détenant la participation restante dans le portefeuille de plus de 9 milliards de dollars. QuadReal continuera d'assurer l'exploitation et la gestion des propriétés.

Évaluation immobilière GRESB 2021

Lors de sa première évaluation par le GRESB, le Fonds a été nommé « chef de file du secteur pour l'ensemble de la région » des Amériques en raison de son rendement solide en comparaison avec son groupe de pairs1. Le palmarès GRESB des chefs de file sectoriels reconnaît les fonds et les actifs immobiliers qui ont démontré un leadership remarquable en matière de durabilité chaque année. De plus, le Fonds s'est classé premier au Canada et quatrième dans le mondedans la catégorie « Portefeuille de base diversifié non coté en bourse », et il a obtenu une cote de cinq étoiles2 démontrant ainsi son engagement vers l'excellence en termes de durabilité.

GRESB est une organisation qui fournit des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisée et validée aux marchés financiers. Les évaluations du GRESB sont guidées par ce que les investisseurs et le secteur considèrent comme des problèmes importants dans la performance en matière de durabilité des placements dans les actifs. Elles sont également alignées sur des cadres, des objectifs et des réglementations émergentes internationaux. L'indice de référence GRESB ESG a augmenté cette année pour couvrir plus de 6,4 billions de dollars d'actifs sous gestion dans le monde.

________________________ 1 Les leaders sectoriels GRESB sont les meilleurs par secteur, région, et nature de propriété parmi les évaluations GRESB. L'entité avec le meilleur score GRESB, ainsi que celles avec un score de moins de 1 point du meilleur, dans une catégorie, sont reconnues comme chefs de file de secteur. La région du Fonds immobilier canadien de base RBC est « Amériques », le secteur est « diversifié » et la nature de la propriété (statut juridique) est « non cotée ». Le fonds s'est classé 1er au Canada (sur 13), 2e dans les Amériques (sur 86), 4e mondialement (sur 246). https://gresb.com/nl-en/2021-real-estate-assessment-results/. 2 La cote GRESB est basée sur le pointage GRESB et la position quintile occupée par une entité par rapport à toutes les entités qui participent à l'évaluation GRESB au niveau mondial. Si une entité est placée dans le quintile supérieur, le GRESB lui attribue 5 étoiles. Chaque année, seulement 20 % des entités reçoivent cette cote. GRESB 5 étoiles est la cote et la reconnaissance les plus élevées pour être un chef de file du secteur.

Pour plus de renseignements sur l'évaluation et l'indice de référence GRESB, veuillez consulter le site Web https://gresb.com/nl-en/gresb-assessments/.

« Depuis le lancement du Fonds immobilier canadien de base RBC en 2019, nous avons suscité un intérêt exceptionnel de la part des clients, témoignant de la qualité du portefeuille ainsi que de l'harmonisation dans notre partenariat avec BCI et QuadReal », a déclaré Michael Kitt, chef, Marchés privés et placements immobiliers, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Dans l'ensemble de la plateforme de placement de RBC Gestion mondiale d'actifs, nous pensons que l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance peut améliorer les rendements à long terme ajustés en fonction du risque des portefeuilles que nous gérons pour les clients. Les cotes élevées GRESB du Fonds témoignent de notre engagement envers les clients et renforcent notre priorité concernant la durabilité des actifs du marché privé. »

Remco Daal, président de l'immobilier canadien de QuadReal ajoute, « L'intégration d'une gestion ESG progressive dans toute planification et prise de décision est un engagement fondamental que nous prenons envers nos clients, y compris BCI et RBC GMA Inc., et envers les communautés dont nous faisons partie. Nous partageons l'objectif collectif d'atteindre des résultats durables. Valider nos progrès est un moyen par lequel nous le démontrons aussi bien à nous-mêmes qu'à nos parties prenantes. »

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le Fonds est offert par RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant le fonds, et vérifier si celui-ci leur convient ou non.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 580 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Au sujet de QuadReal Property Group

QuadReal Property Group est une société de placement, d'exploitation et de promotion du secteur immobilier qui exerce ses activités à l'échelle mondiale. Son siège est situé à Vancouver (Canada). Ses actifs sous gestion totalisent 61,2 milliards de dollars. QuadReal a étendu ses capacités à investir dans des actions et des titres de créance sur les marchés publics et privés depuis sa fondation au Canada en tant que société d'exploitation immobilière à service complet. QuadReal investit directement, par le biais des partenariats programmatiques et des sociétés d'exploitation dans lesquelles il détient une participation.

QuadReal aspire à engendrer des rendements élevés tout en créant des milieux de vie durables, qui ajoutent de la valeur au quotidien des gens et des collectivités qu'elle sert, aujourd'hui et pour les générations à venir.

QuadReal : Là où l'excellence prend vie.

https://www.quadreal.com/fr/

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Renseignements: Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, [email protected], 416 955-7397

Liens connexes

https://www.rbc.com/