Le Fonds humanitaire des Métallos donne 35 000 $ en soutien aux sinistrés des feux de forêt

MONTRÉAL et TORONTO, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le Fonds humanitaire des Métallos annonce un don de 35 000 à la Croix-Rouge pour appuyer les communautés touchées par les feux de forêt au Québec.

À Lebel-sur-Quévillon dans le Nord-du-Québec, en Abitibi, à Chibougamau et Chapais ou sur la Côte-Nord, les métallos sont nombreux à être touchés par les feux de forêt.

C'est ce qui a incité le Fonds humanitaire des Métallos à débloquer un montant de 35 000 pour venir en aide aux communautés affectées, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. « C'est important de soutenir les communautés locales, et les sinistrés. Nos membres ont été nombreux à être touchés par les feux, ainsi que leur communauté et leur milieu de travail. Certains de nos membres ont même contribué aux efforts pour protéger leurs usines et leurs communautés contre les feux. À notre échelle, par l'intermédiaire du Fonds humanitaire des Métallos, nous répondons aussi présents », souligne le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

Ces sommes vont à un fonds de la Croix-Rouge dédié au secours aux sinistrés, au rétablissement et la résilience des communautés en réponse aux feux, ainsi que pour la préparation des communautés et la réduction des risques en lien avec de futures catastrophes au Québec.

« Le Fonds humanitaire des Métallos est toujours disponible pour soutenir les communautés touchées, alors que les conditions météorologiques en constante évolution frappent de plus en plus près de chez elles », déclare Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui contribue principalement à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en voie de développement et au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

