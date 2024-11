Le Fonds économie circulaire, RECYC-QUÉBEC et Fondaction soutiennent la croissance de Brique-Recyc et la réutilisation des matériaux de construction

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le Fonds économie circulaire, RECYC-QUÉBEC et Fondaction s'unissent pour soutenir Brique-Recyc, une entreprise québécoise qui a développé un écosystème permettant de revaloriser jusqu'à 99 % des briques d'origine pour les réutiliser. Cet écosystème repose notamment sur une machine unique, brevetée par Brique-Recyc, qui réduit considérablement les résidus de construction, de démolition et de rénovation.

Une innovation au cœur de l'économie circulaire

Avant cette innovation, seule la méthode manuelle permettait de nettoyer et de réutiliser les briques. La majorité des briques issues de démolition étaient donc enfouies. Grâce à sa technologie brevetée, Brique-Recyc permet désormais de récupérer, nettoyer et réinstaller les briques directement sur le chantier, offrant une solution durable et économique.

« Notre machine, qu'elle soit installée au sol ou sur un échafaudage, permet de prolonger la durée de vie des briques et de réduire les déchets », explique Tommy Bouillon, Président et associé de Brique-Recyc.

Des avantages pour les professionnels et les particuliers

Le soutien de Fondaction représente une opportunité pour les professionnels du bâtiment de contribuer aux objectifs du Plan climat 2020-2030. La technologie de Brique-Recyc, disponible sous forme de location, permet également aux entreprises et aux particuliers d'accéder facilement à une solution abordable. Elle permet une économie de main-d'œuvre, de réduire les coûts liés à l'enfouissement des résidus de construction et offre une alternative à l'achat de briques neuves.

Un impact environnemental majeur

« La technologie de Brique-Recyc optimise l'utilisation des ressources existantes et réduit la création de nouvelles briques, favorisant ainsi une consommation plus responsable », déclare Claire Bisson, Vice-présidente et cheffe des investissements chez Fondaction. « C'est ce type d'innovation qui aide à transformer le secteur de la construction tout en encourageant une économie circulaire. »

« La Ville de Montréal est heureuse de pouvoir soutenir des initiatives comme celles de Brique-Recyc à travers sa contribution au Fonds d'économie circulaire. Le secteur de la construction est une chaîne de valeur prioritaire de notre Feuille de route en économie circulaire. Leur technologie innovante et leur engagement envers la réutilisation des matériaux de construction sont des exemples concrets de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour un avenir plus durable. Nous sommes fiers de voir des entreprises locales comme Brique-Recyc transformer cette vision en réalité », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Verdun et responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

« En révolutionnant la façon dont l'industrie traite les briques usagées, Brique-Recyc pose un jalon important dans la construction durable. Grâce à cette technologie, c'est maintenant possible d'allier rentabilité et respect de l'environnement sur les chantiers. C'est une solution gagnante pour tous, un geste concret pour l'avenir de notre planète et RECYC-QUÉBEC est très fière de participer à ce beau succès qui s'inscrit parfaitement dans notre démarche d'économie circulaire », a affirmé Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Brique-Recyc, avec l'appui de ses partenaires, s'impose comme un acteur clé de la construction durable au Québec.

À propos du Fonds économie circulaire

Le Fonds économie circulaire investit et accompagne des entreprises québécoises innovantes dans le domaine de la circularité. Développé en 2021 en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et la Ville de Montréal et géré par Fondaction Gestion d'actifs, le Fonds économie circulaire est le premier fonds de capital de risque de son genre au Canada ; il accélère la transition écologique et la réduction des émissions de GES au Québec.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

